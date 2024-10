(VIDEOS) Maduro: “Nada que celebrar, ni día de la hispanidad, ni día de la raza”

El jefe de Estado Nicolás Maduro, dijo en su participación telefónica ante la gran marcha indígena y afrodescendiente que conmemoró el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, que no hay nada que celebrar este 12 de octubre, ya que desde 1492 ocurrió el más grande genocidio en la historia de la humanidad.“El fascismo es heredero y expresión directa del colonialismo. El fascismo de hoy son herederos y herederas de lo peor de la historia de la humanidad. Nosotros somos herederos de la resistencia más noble, y hermosa: los herederos de Guaicaipuro que representa nuestra dignidad. Somos los comecandela de ayer y de hoy para que respeten los imperios”, dijo Maduro a través de la comunicación telefónica que facilitó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.Reflexionó que “ahora no se atreven a decir que celebran el día de la raza, ahora dicen que es el día de la hispanidad y que nosotros somos hispanos. Nosotros somos la América de la resistencia, que no se equivoquen, somos la América de la Abya Yala”.Hizo un reconocimiento al Comandante Hugo Chávez por ser el principal visibilizador de la causa indígena en Venezuela, quien impulsó su reconocimiento y respeto en la Constitución y las leyes del paísPidió consolidar un instituto que rescate todas las lenguas indígenas originarias, consolidar planes de vivienda, salud, educación en las comunidades originarias. Además, pidió la consolidación de la organización de la juventud indígena en las comunidades y de la milicia indígena.Finalizó su participación diciendo que la resistencia de 532 años, se une a la resistencia de los pueblos de Palestina, el Líbano y Siria, que hoy resisten contra los mismos poderes colonizadores. “Preparémonos para seguir siendo vanguardia de las causas justas”, invitó.