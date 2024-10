Entregan al Ministerio Público pruebas de trama opositora para robarse Citgo

Vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro Infante y el Fiscal Tarek Saab

25 de octubre de 2024.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro Infante consignó éste viernes ante el Ministerio Público, el informe derivado de la investigación realizada con respecto a lo que se ha conocido como robo de la empresa Citgo.



Infante afirmó estar en la sede de la Fiscalía “en nombre del Poder Legislativo y por instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional con la finalidad de consignar formalmente el informe definitivo de la Comisión Especial, que investiga la participación de partidos políticos, de diputados y diputadas, del período legislativo 2016-2021, en lo que hemos denominado el robo más grande de la historia de Venezuela, el de nuestra empresa Citgo”.



En ese sentido entregó un dossier contentivo de 19 documentos , considerados por la Asamblea Nacional “elementos probatorios” que conllevan a determinar que en torno al patrimonio de la empresa venezolana se cometieron diversos delitos.



Infante señaló que las actas de la Asamblea Nacional en desacato del año 2016-2021, así como los acuerdos aprobados por la misma, y las juntas ad hoc que fueron designadas de manera ilegal, están contempladas en el informe.



“Este informe será un documento público, fue acordado que se difunda para que el pueblo conozca los detalles, los responsables del robo de Citgo”, expresó el parlamentario.



La copia del acta de la sesión del 5 de febrero de 2019, la cual comprueba “aquel adefesio llamado estatuto para la transición para la democracia”, también fue entregado, constando de esta manera quienes fueron los diputados que aprobaron la misma,según refirió el parlamentario

Fiscal : suman 351 las personas involucradas



Por su parte el fiscal general de la República Tarek William Saab, al tomar la palabra precisó que su despacho desde el año 2017 ha venido adelantado “importantes investigaciones en relación a este bochornoso caso, siendo una de las peores tramas de corrupción que ha conocido Venezuela en su historia republicana, porque quienes cometieron estos gravísimos delitos no tuvieron cualidad previa de cargo popular alguno, sino que fueron designados a dedo y por twitter”.



Saab señaló que ya se ha venido estudiando parte del informe elaborado por la Comisión Especial que investiga el robo de Citgo, el cual “incluye elementos probatorios de las implicaciones de diputados y disputadas de la legislatura 2018- 2021, así como de miembros designados como integrantes de la junta directiva Ad Hoc, de PDVSA holding y Citgo Petroleum”.



Explicó que el informe contiene el listado de “los partidos políticos que fueron cómplices de ese robo, así como de distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que recibieron financiamiento por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, también controlada por una directiva írrita y al margen de la ley.”



Cabe destacar que 351 personas y 15 partidos políticos estarían identificadas en el informe, precisó el titular de la acción penal y por ende procederá a determinar los delitos en los cuales se encuentran involucrados.



“A partir de este momento vamos a revisar con detalle toda la información contenida(…), vemos que es un valioso documento, una investigación bastante seria que nos va a llevar a identificar cada delito contenido, según lo establecido por nuestra legislación nacional y por supuesto individualizar a los responsables”, puntualizó Saab.



Por parte del Ministerio Público fueron designados dos fiscales nacionales con competencia plena, 50 y 67, para adelantar la investigación.



Saab dijo que se trata de un hecho realmente escabroso y que las personas involucradas de diversas organizaciones se unieron para delinquir contra el país y, atentar contra el patrimonio nacional.



Precisó que toda la trama se desarrolló en medio de un bloqueo y sanciones, sin que les importara el sufrimiento del Pueblo, procediendo a violar los derechos humanos de los venezolanos.

Ministerio Público ya venía investigando



El fiscal general de la República recordó que en noviembre del año 2017, a tras meses de ser investido en el cargo, se inició una investigación contra la alta gerencia de Citgo, la cual había firmado un acuerdo con unas empresas financiadoras extranjeras , con la finalidad de solicitar préstamos en condiciones desfavorables para la industria.



“Ofrecieron como garantía a la propia filial, lo que comprometió el patrimonio de la República. Este contrato se firmó sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. Por este caso fueron condenados el 26 de noviembre del año 2020, el ex presidente de Citgo, José Ángel Pereira y cinco ex vicepresidentes”, expresó Saab, calificando el hecho como “una trama continuada de escala peor, ya que ahora se trata literalmente de la incautación por la vía de facto, a través de una delincuencia organizada, a través de una mafia de Citgo como empresa”.



En relación al denominado “gobierno interino”, el fiscal dijo que cursan 22 investigaciones en contra del mismo y procedió a felicitar a la Comisión Especial de la Asamblea ya que el informe aportado profundizará “todo lo realizado hasta el momento por el Ministerio Público”, enfatizó.