Voto temprano en EEUU, demócratas llevan la delantera

Voto en EEUU

26 de octubre de 2024.- Con un 41.1 por ciento de los más 33 millones de votos emitidos, los demócratas lideran hoy el sufragio anticipado en Estados Unidos de cara a las elecciones que se celebrarán en 10 días.



Los republicanos, por su parte, tienen un 35.6 por ciento en esta modalidad, pero hay más del 20 por ciento de los votos que no son identificados para ninguno de los partidos, lo que puede inclinar la balanza hacia cualquier bando, subrayó el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.



Medios locales recuerdan que la proporción de personas que votaron antes del día de las elecciones de noviembre de 2020 se disparó a más del 70 por ciento.



La Covid-19 provocó ese año que muchos estados adoptaran medidas de emergencia para ampliar temporalmente las opciones de voto por correo como una manera de protección.



El lunes comenzará el voto temprano en la capital del país, el cual se extenderá hasta el 3 de noviembre, pero este proceso lleva su curso ya en casi todos los estados de la Unión.



De los venideros comicios saldrán no solo el presidente o presidenta de Estados Unidos sino el nuevo Congreso, que renovará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y el Senado que disputará 34 de sus 100 asientos.



También habrá elecciones para gobernadores, así como otras carreras en legislaturas estatales y diversos cargos a nivel local.



Al menos 162.5 millones de votantes se registraron en Estados Unidos de cara a las elecciones del 5 de noviembre, una disminución respecto a las de hace cuatro años cuando la cifra fue de 168.31 millones.



El presidente (a) electo (a) en Estados Unidos ejercerá el cargo del 20 de enero de 2025 a igual fecha de 2029. Kamala Harris (demócrata) y Donald Trump (republicano) son los principales contendientes en la boleta.



De acuerdo con la página Real Clear Polling sobre las más recientes encuestas esta carrera se mantiene muy reñida. Un sondeo publicado por el diario The New York Times/Siena reveló que la demócrata y el republicano tienen una misma puntuación: 48 por ciento.



En opinión de los expertos el principal reto de Harris es deslindarse del gobierno del presidente Joe Biden cuya aprobación bajó. Además, la preocupación por la economía seguirá marcando pauta.



A tono con los reportes Harris logra mejor calificación sobre su imagen, al pasar del 40 por ciento al 55 de septiembre a octubre, a diferencia de Trump, quien bajó del 56 al 40 por ciento.