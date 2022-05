Federación chilena de futbol pide a la FIFA que excluya a Ecuador del mundial de Catar 2022

La Federación de Fútbol de Chile colocó una demanda ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que excluyan a la selección de Ecuador del mundial de Catar 2022, debido a que uno de sus jugadores es Colombiano y juega con un pasaporte falso, según reseña en nota de prensa publicada por la agencia TASS.



La federación chilena aportó documentos de registro del jugador, incluido el certificado de nacimiento, que presuntamente demuestran que el defensa de la selección ecuatoriana Byron Castillo nació en Colombia, tres años antes de lo que indican sus documentos de identificación como ciudadano ecuatoriano.



En ese sentido, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, aseveró: "En base a toda la información y documentos recabados, entendemos que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por la FIFA".



"Los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA", asegura la misiva de la organización chilena. Y agrega: " Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas".



De esa manera, este organismo de Chile exige que los ecuatorianos pierdan los ocho partidos de clasificación en los que jugó Castillo y que los rivales reciban automáticamente tres punto por cada partido.



En caso de que la FIFA apruebe esta demanda, la selección chilena ocuparía el lugar de Ecuador, el cual quedó en la cuarta posición con 26 puntos. Chile finalizó en la séptima posición (19 puntos) y conseguiría seis puntos más, por los dos partidos que jugó el defensa ecuatoriano contra esta selección.



"Una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano", reveló el comunicado.



Y concluyó: "El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha".



