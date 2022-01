(VIDEOS) Serie del Caribe: Magallanes consigue segunda victoria consecutiva al derrotar al Caguas de Puerto Rico

De la mano del cuerpo de relevo, quien salió al rescate en el momento de mayor apremio y evitar así sorpresas del contrario, Navegantes del Magallanes derrotó con score de cuatro rayitas por dos a Criollos de Caguas en su tercer duelo de la fase eliminatoria de la Serie del Caribe 2022, que se realiza en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo (Rep. Dominicana).



De esta manera Magallanes sigue encontrando figuras que deciden encuentros importantes, como lo hizo en buena parte de la temporada 2021-2022 en la LVBP. Esta vez fue Francisco Arcia, que conectó un hit productor de dos carreras, en el triunfo 4-2 contra Criollos de Caguas, durante la tarde del domingo en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.



A pesar que el pitcher César Jiménez (quien lanzó por última vez en condición de jugador activo) no tuvo su mejor presentación en la lomita y debió dejar el cotejo tras recibir par de carreras limpias en la alta del inning tres, los hombres del bullpen entraron en acción de inmediato por pedido del manager Wilfredo Romero y así pudieron parar en seco a la temida ofensiva de la novena puertorriqueña.



La solidez mostrada por Enderson Franco, Vicente Campos, Wilking Rodríguez, Anthony Vizcaya y el cerrador Bruce Rondón fue el factor clave para darle la segunda victoria de este torneo regional a los turcos.



Francisco Arcia fletó dos anotaciones con hit en el segundo acto, mientras que Alberth Martínez y Danry Vásquez agregaron las otras del club valenciano.



Recordemos que Arcia, como emergente empujó la única carrera de la nave en la derrota 6-1 contra Caimanes de Barranquilla, no iniciaba un desafío detrás del plato desde el 14 de enero, en el penúltimo juego del Round Robin contra Leones del Caracas.



Arturo Nieto y Rayder Ascanio, tomaron protagonismo en situaciones similares, de mucha presión en la Gran Final y respondieron. Bruce Rondón ni siquiera comenzó la temporada como cerrador y fue el mejor de la eliminatoria en ese rol. Así que Romero siempre ha sabido sacar provecho a su roster.



“Había hablado con Arcia, pues Jiménez (su compañero en Aragua) me lo pidió para este juego… Hoy dio ese batazo… Como lo he dicho antes los muchachos que no han jugado, han conectado hits importantes, para hacer la diferencia en el lineup. Todos los que han venido jugando y los que están en la banca, tienen la capacidad para estar en el terreno. Tal vez mañana, salga con uno o dos cambios, y quizás reciba críticas por eso, pero conozco a los peloteros y tengo la confianza en que cualquiera puede hacer el trabajo necesario”, abundó Romero sobre su decisión de usar un cátcher diferente en cada uno de los primeros tres compromisos de la nave en el torneo.



Alberth Martínez, que la última vez que había sido titular se remontaba al 13 enero, contra Caribes en la semifinal, sacudió un doble remolcador en el inicio del tercero, y Danry Vásquez, otro refuerzo le imitó en el cuarto.



El zurdo Jiménez, que lanzaba por última vez en su carrera, tras anunciar su retiro en el séptimo juego de la final, se hizo cargo de las primeras dos entradas con relativa comodidad, pero en el cierre del tercer tramo batalló con su control y un incogible productor de Emmanuel Rivera, que acercó a los boricuas 3-2, más un boleto a David Vidal, le expulsaron del montículo.



Entonces Romero le dio la bola a Enderson Franco, trabajó 2.1 innings en blanco para llevarse el lauro. Después le siguieron Vicente Campos, Wilking Rodríguez, Anthony Vizcaya y Bruce Rondón, que se apuntó su primer rescate. El grupo de taponeros retiró a 13 de los últimos 14 enemigos que enfrentó.



Hasta ahora, los apagafuegos de la Galera exhiben récord de 1-0, con un salvado, cuatro holds, 0.54 de efectividad y 1.26 de WHIP. En 16.2 innings apenas suman seis boletos por 18 ponches.



“Franco ha venido haciendo ese trabajo toda la temporada, esta vez no fue la excepción, hoy como el resto de los relevistas estuvo espectacular”, destacó Romero. “Desde antes de comenzar la temporada dije que tenía el mejor bullpen de la liga y se burlaron de mí, pero fue único extraordinario”.



Ahora, Magallanes se medirá a Astronautas de Los Santos a las 10:30 am de este lunes, para tratar de mantener sus aspiraciones al título intactas.



“Haremos los ajustes necesarios. Tenemos que salir a las 7:45 al terreno. Hay que seguir haciendo ajustes”, puntualizó Romero.





