Fiscal Saab a Petro tras liberación de Carlos Correa: ocúpese de los problemas de Colombia

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: Web

17-01-25.-El fiscal general, Tarek William Saab, exhortó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y ocuparse de lo que ocurre en el vecino país.



A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, Saab manifestó sorpresa por el pronunciamiento de Petro más temprano -en el que confirma la detención de 12 colombianos, pide liberar a todos aquellos detenidos por delitos de conciencia y celebra la excarcelación de Carlos Correa.



Recordó que Colombia está actualmente amenazada por «criminales grupos narco/paramilitares que controlan buena parte del territorio bajo su jurisdicción» y que fue allí donde se entrenaron presuntos mercenarios para crear caos en Venezuela, enfatizando que tales hechos ocurrieron sin que las autoridades colombianas tomaran cartas en el asunto.



Criticó que los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque amenazaran a Venezuela con una intervención militar y se quejó que Petro no haya hecho nada al respecto.



Comunicado íntegro



Excelentísimo señor Presidente Gustavo Petro. He leído con sorpresa su último pronunciamiento en una red social, en el que se refiere a las personas detenidas en distintos procesos penales en nuestro país.



Conocido y respetado Presidente con quien en una época compartí encuentros e ideales de emancipación para nuestra Patria Grande: Venezuela ha sido y sigue siendo amenazada desde el territorio colombiano por criminales grupos narco/paramilitares que controlan buena parte del territorio bajo su jurisdicción.





Debo recordarle que fue en Colombia donde se entrenaron y desde donde se embarcaron los mercenarios contratados por una nefasta empresa extranjera para venir a desencadenar un baño de sangre en nuestro país. Eso ocurrió a la vista de las autoridades colombianas y hasta el día de hoy no hay un solo procesado por esos hechos.



Los jefes máximos del narco paramilitarismo colombiano, Álvaro Uribe e Iván Duque, han incluso amenazado nuevamente a Venezuela con una intervención militar extranjera, de manera pública y notoria, hecho ante el cual usted ha guardado silencio.



En las semanas previas a la toma de posesión del Presidente Nicolás Maduro, se han capturado decenas de mercenarios entrando a nuestro territorio desde Colombia. ¿Los organismos de seguridad de su país no saben quién entra y quién sale de su geografía?



Por el bien de la paz del continente, usted debería verificar que los organismos de seguridad colombianos cumplan con sus deberes y resguarden la frontera que compartimos.



Celebra usted la liberación de una persona, como un hecho excepcional, al parecer por desconocimiento de la realidad venezolana: Desde finales del año pasado se han liberado más de 1.500 personas detenidas durante las acciones violentas que siguieron a la elección del 28 de julio. Este Ministerio Público sigue revisando esas y otras causas con la finalidad de brindar los beneficios de ley a quienes corresponda.



En un contexto de agresión trasnacional y multifactorial contra Venezuela, que hemos calificado como el máximo ensayo de una guerra híbrida contra nuestro país y sus instituciones, hemos defendido a través de la Unidad Cívico Militar: la democracia, la estabilidad y la paz interna de manera ejemplar, con pleno respeto a las garantías constitucionales y los Derechos Humanos.



Es bien sabido que dentro de esa guerra no convencional hay participación de algunas organizaciones no gubernamentales, que reciben financiamiento de la USAID: contexto que Ud. no puede, en aras de ser objetivo, ignorar.



Estimado Presidente, yo no veo al Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros entrometiéndose en los asuntos internos de Colombia. Respondemos cuando desde Colombia los enemigos de Venezuela nos atacan vilmente para desencadenar actos terroristas.



Con todo respeto le digo, Usted debe ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas: aquí nosotros nos ocupamos de los nuestros.



¿Cree Usted que atacando a Venezuela se va salvar de los verdugos que amenazan a nuestras democracias populares? ¿No le parece que su discurso se parece demasiado a la de estos personajes que convirtieron a vastas regiones de Colombia en una fosa común? ¿Qué gana usted pareciéndose a esos asesinos seriales? La paz del continente necesita una aproximación distinta de usted, en su condición de Jefe de Gobierno.



Al pueblo Venezolano y al pueblo Colombiano nos unen poderosos lazos desde los tiempos de la independencia. Tenemos una cultura compartida y deseamos el fortalecimiento de la relación binacional para beneficio mutuo.



Por eso deseamos una Colombia en paz, como hemos logrado de manera colosal que haya paz en Venezuela.



Que América sea tierra libre de paramilitarismo y de lacayos a sueldo que piden invasiones a los países hermanos.



Caracas, 16 de enero de 2025.



Tarek William Saab

Fiscal General de la República