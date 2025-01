Fiscal Saab dice que motorizado de Machado está “cooperando” con las autoridades

Credito: Web

15-01-25.-El fiscal general, Tarek William Saab, indicó este martes que el motorizado de María Corina Machado, que presuntamente fue “herido de bala” el 9 de enero, está “cooperando” con la investigación que el Ministerio Público lleva adelante.



En una entrevista con VTV, Saab señaló que el sujeto está “aportando datos”. Asimismo, dijo que el hombre entregó la famosa “carterita azul” que Machado aseguró se le perdió al momento de su supuesto arresto, la cual se está sometiendo a “análisis”.



Por otro lado, tachó de “llamado terrorista” el pedido de intervención militar de parte de Álvaro Uribe. Para el fiscal, el expresidente es responsable de la muerte de ciudadanos colombianos bajo su gobierno.



“Él no es venezolano, no tiene ningún tipo de interés sobre nuestro país. Siendo extranjero, él y Duque llamaron nuevamente, reinciden en solicitar una invasión extranjera. Lo peor de todo es lo que hizo Leopoldo López, un prófugo de la justicia que vive un exilio dorado, y que tuvo el tupé de plegarse a ese llamado”, arremetió.



En esa línea, expresó que cuando se han hecho llamados de intervención en otras naciones, estas quedan “devastadas, con millones de muertos” además de la economía “completamente destrozada”. Por esa razón pidió “mirarse en ese espejo”. “¿Eso quieren para Venezuela? ¿Que quedemos destruidos? Pues, no los vamos a permitir”, acotó.

