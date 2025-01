Subdirector de Human Rights Watch: “En Venezuela violan todos los elementos de una democracia”

La masiva manifeatación contra el Gobierno de Maduro del 9 de enero pidió, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos Credito: Dpa

13-01-25.-En lo que la prensa policial calificaría de "confuso incidente”, durante la masiva protesta en contra del régimen de Nicolás Maduro este jueves (09.01.2025), la líder opositora María Corina Machado fue aparentemente detenida. Tras unas horas de incertidumbre para sus seguidores, la dirigente finalmente dio señales de vida a través de X (Twitter).



Juan Pappier es subdirector para América de Human Rights Watch, ONG que ha investigado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pappier explica a DW que, según la información de la que ellos disponen, Machado "efectivamente fue detenida, al parecer por miembros de los colectivos. No tenemos documentado hasta ahora qué fue lo que ocurrió en los minutos en que estuvo privada de libertad”. Sobre el extraño video que la muestra diciendo que está bien, Pappier dice que están trabajando en investigar ese tema. "También estamos verificando las imágenes que la muestran a ella siendo trasladada en una moto”, dice en conversación con DW.



DW: En algún momento se especuló que había actuado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).



Juan Pappier: La información que tenemos es que fueron los colectivos, que son grupos de civiles armados que operan a las órdenes del Gobierno de Nicolás Maduro y que son desplegados normalmente para reprimir manifestaciones, y también para acosar e intimidar a personas, sobre todo en barrios humildes en Venezuela.



Tras las elecciones de julio ustedes reportaron un aumento de la represión. ¿De qué tipo de represión estamos hablando?



Lo que hemos documentado luego de las elecciones es que hubo 23 transeúntes o manifestantes muertos, en muchos casos responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Maduro o de los colectivos. Asimismo, documentamos decenas de detenciones arbitrarias de personas que simplemente participaban en las protestas y, tras ser detenidas son incomunicadas, se les priva del derecho a elegir al abogado que los va a representar y son perseguidas penalmente por delitos amplios que conllevan unas penas amplias de prisión, como terrorismo o incitación al odio. Estamos hablando de una represión sistemática de los derechos humanos que ocurrió tras las elecciones y el fraude del 28 de julio.



En septiembre HRW también denunció numerosos abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela a lo largo de los últimos años: asesinatos, torturas, etcétera. ¿Pueden estos abusos derivar en condenas en tribunales internacionales?



Lo que ha venido ocurriendo en Venezuela son violaciones masivas de los derechos humanos: detenciones arbitrarias, asesinatos de manifestantes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, delitos de tortura. La Corte Penal Internacional investiga como crímenes de lesa humanidad todo esto. Hay una investigación pendiente en La Haya por estos delitos, y el fiscal está en la etapa en que tiene que empezar a atribuir responsabilidades individuales a jerarcas del régimen de Maduro y eventualmente liberar órdenes de captura en contra de ellos.



¿Hay alguna esperanza de que eso ocurra?



Yo creo que sí, se está avanzando. El fiscal (Karim) Khan ha demostrado que tiene la intención de ir en contra de quienes cometen crímenes internacionales y ha liberado órdenes de captura en contra de (Vladimir) Putin y de (Benjamin) Netanyahu. Yo creo que la fiscalía está trabajando e investigando. Es esperable que haya también órdenes de captura en contra de los responsables de las atrocidades que ocurren en Venezuela.



HRW ha pedido a los países de la región que reciban más refugiados. Al mismo tiempo, la ciudadanía muchas veces muestra cierto cansancio ante la oleada migratoria venezolana. ¿Cómo se equilibra esta difícil ecuación?



Hay una oleada en la región porque han salido en la última década 8 millones de venezolanos, y porque a nivel regional hemos pasado de ser una región con 7 millones de migrantes y refugiados a 15 millones. Es decir, el nivel del desafío migratorio ha cambiado de magnitud y eso hay que entenderlo. Ahora, la realidad es que mientras trabajamos todos para que haya una transición democrática en Venezuela, y parte de la respuesta de los países de la región tiene que ser seguir presionando para que los venezolanos tengan la democracia que merecen, al mismo tiempo tenemos que reconocer que los venezolanos probablemente van a seguir huyendo de su país, y que muchos de ellos huyen de persecución y de gravísimas violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto tienen todo el derecho a buscar refugio.



En países cada vez más sobrecargados…



Lo que nosotros hemos pedido es que se trabaje para crear un mecanismo de distribución de las cargas y responsabilidades entre los países de la región, para que haya mayor coordinación entre los gobiernos y no sea que algunos adopten políticas restrictivas y otros no, y por lo tanto resulte inaceptable para algunos ciudadanos en América Latina la manera en que se ha distribuido la responsabilidad para enfrentar esta crisis.



¿Cómo ven en HRW el papel que ha jugado la OEA o los gobiernos grandes de la región, Brasil y México, para presionar a Caracas?



Yo creo que la enorme mayoría de los países de la región han sido muy claros y contundentes sobre lo que ha ocurrido en Venezuela y eso es destacable. Y creo que la iniciativa de Colombia, de Brasil y en menor medida de México de buscar un diálogo con Venezuela también es importante. A la vez, hay que tener una distribución de las tareas. Algunos países tienen que dedicarse a ser más vocales, más claros, más contundentes, y otros tienen que intentar promover vías de negociación para que pueda haber una salida democrática.



Ustedes pidieron no reconocer la victoria de Maduro. ¿Es un hecho que Maduro cometió fraude, se puede decir así fuerte y claro?



Los informes de las dos entidades internacionales que observaron las elecciones, el grupo de expertos de la ONU, y el Centro Carter, han sido muy claros. Los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral (CNE) no están sustentados en evidencia y las actas de la oposición, que tanto para el Centro Carter como para los expertos de la ONU son creíbles, reflejan un resultado muy distinto. Es decir, aquí tenemos indicaciones claras de que estaríamos ante un masivo fraude electoral.



A la luz de todo eso, teniendo en cuenta los informes que han evacuado ustedes sobre torturas, asesinatos, persecución de la oposición política y persecución de la prensa libre, ¿podemos hablar sin problemas de que en Venezuela hay una dictadura?



En Venezuela hay una dictadura. Allí se violan todos los elementos básicos de la democracia: la posibilidad de elecciones libres y justas, la posibilidad de tener pluralismo en los partidos políticos, las garantías de la libertad de expresión, de asociación… todos los elementos esenciales en una democracia hoy tristemente se violan en Venezuela y por eso nosotros decimos que estamos ante una dictadura.

