Gobierno de Venezuela militariza Caracas con un operativo dirigido por la Dgcim a días de la toma de posesión

05-01-25.-A menos de una semana de la toma de posesión para el período presidencial 2025-2031, el Gobierno de Nicolás Maduro militariza las calles de Caracas, con un despliegue de 1.200 efectivos de seguridad, entre ellos, funcionarios de la Dirección Nacional de Conteinteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que generan desconcierto en los caraqueños.



Enero comenzó con la presencia irregular de funcionarios de la Dgcim, Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), apostados en el centro de la capital, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en medio de una Caracas prácticamente desolada, tras las celebraciones de fin de año.



Un hombre de 46 años, que labora como mototaxista, manifestó su confusión a El Pitazo sobre la presencia de los funcionarios de estos organismos de seguridad, con tanquetas antimotines, en las avenidas México y Urdaneta. En la última, más próxima a sedes gubernamentales, estuvo restringido el pasado este viernes, 3 de enero.



«Esto no es común. No sé con qué finalidad se hace, pero sí se siente la presencia. Por una parte, te hace sentir seguridad en la calle, pero por otra no sé si están para generar miedo, por lo que se avecina el 10 de enero«, expresó el mototaxista, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, ante el «ambiente tenso» que se vive actualmente.



En horas de la noche, usuarios de las redes sociales reportaron todavía la presencia funcionarios de la GNB con equipamiento antimotines en los alrededores de la Plaza O’Leary, donde el pasado 29 de julio fueron reprimidas fuertemente las protestas en rechazo a la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Maduro como presidente reelecto, sin que hasta la fecha haya publicado los resultados de la elección presidencial de manera desglosada, como dictan las leyes y normativas electorales.



Mientras Maduro se proclama «ganador» de los pasados comicios, la oposición hizo pública más del 80% de las actas de votación obtenida por testigos y miembros de mesa, que demuestran la victoria del diplomático opositor Edmundo González Urrutia con más de siete millones de votos, que representaría una ventaja de al menos 40% sobre el actual gobernante.



