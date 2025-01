(VIDEO) Sairam Rivas, activista de DDHH: A los familiares les colocan capuchas para visitar a sus presos

La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Sairam Rivas, denunció este viernes que una de las prácticas del gobierno venezolano es encapuchar a los familiares para que puedan ir hasta donde están los privados de libertad, además de que solo permiten llevarles cinco litros de agua para 15 días, un kilo de chucherías y panes, así como algunas medicinas.La denuncia la hizo en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, en el que también dijo que los detenidos son llevados a casas clandestinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo cual está ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos del país.Al respecto, Rivas comentó que una de las personas que ha sido torturada y trasladada a una de estas casas clandestinas es su esposo Jesús Armas, quien fue detenido el pasado 10 de diciembre, justamente cuando en Venezuela se celebraba el Día de los Derechos Humanos.La activista expresó su preocupación porque con esta práctica se pone en riesgo la integridad de los privados de libertad.Añadió que la detención de Jesús Armas, miembro del Comando con Venezuela, marcó el inicio de la práctica de la puerta giratoria después de las elecciones del 28 de julio, ya que el gobierno excarcela a algunos presos y al mismo tiempo detiene a otros.También comentó que en Venezuela se han instaurado varias prácticas contra los presos políticos, entre ellas la violación del derecho a la defensa y del debido proceso, además de que los familiares no puedan tener contactos con los privados de libertad.“Jesús estuvo seis días desaparecido y, después de que supimos donde estaba, nos dijeron que no tenía visitas, mientras presos políticos como Américo de Gracia y Perkins Rocha aún no han recibido visitas”, alegó.Añadió que “quienes hasta ahora han salido en libertad deben presentarse cada 15 días, lo cual genera angustia y ansiedad, porque sienten que les pueden revertir la medida, además de obligarlos a firmar un papel en el que le dicen que no pueden tener contacto político ni declarar sobre su caso, lo cual son unas condiciones de coacción muy fuerte”.Igualmente, manifestó que ningún fiscal del Ministerio Público ha recibido ni atendido a los familiares de los presos políticos.Por último, llamó al gobierno a liberar a todos los presos políticos y a respetar su integridad y el debido proceso, así como a sus familiares, muchos de los cuales deben trasladarse desde otras regiones del país para visitar a quienes permanecen en cárceles como Tocorón, Yare y El Rodeo.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: