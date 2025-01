Familiares de presos políticos denuncian suspensión de visitas en El Helicoide hasta el 6 de enero

Credito: Archivo

02-01-25.- Familiares de los presos políticos recluidos en El Helicoide denunciaron este miércoles, 1 de enero, que las autoridades del centro de detención no les permitieron entrar para visitar a sus seres queridos ni recibieron paquetes.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos hizo la denuncia a través de su cuenta en X @clippve: “Según informan, han suspendido las visitas y el ingreso de paquetería hasta el 6 de enero, agravando aún más la situación de los presos y de sus seres queridos, quienes enfrentan este acto como un nuevo atropello a sus derechos y a la dignidad humana”.



El Pitazo conversó con varios familiares que no pudieron entrar a El Helicoide, quienes aseguraron que regresaron a sus casas con la cena de Año Nuevo que guardaron para compartir este 1 de enero con sus seres queridos en prisión.



Un funcionario les dijo a varios que la orden fue del director del centro de reclusión, luego de que manifestó su molestia al ver gran cantidad de vehículos estacionados a las afueras de El Helicoide la tarde del 31 de diciembre, propiedad de familiares que asistieron a la última visita del año.



“Dividieron a los detenidos en grupos, los que asistieron el 24 de diciembre también lo hicieron el 31 y los que visitaron el 25 les tocaba el 1 de enero, pero no pudimos entrar”, detalló la esposa de uno de los presos políticos.



Familiares tildaron la medida de arbitraria, porque muchos viajaron desde el interior del país y otros llevaban comida típica de las festividades decembrinas que no se podía volver a refrigerar.

el pitazo (https://elpitazo.net/regiones/familiares-de-presos-politicos-denuncian-suspension-de-visitas-en-el-helicoide-hasta-el-6-de-enero/)