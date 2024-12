Observatorio Venezolano de Prisiones: Excarcelados en Carabobo son amenazados para no contar a la prensa lo vivido en prisión

Familiares de los presos políticos que fueron llevados al Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las condiciones en que son excarcelados. De acuerdo con los testimonios, son sacados de la cárcel y abandonados en el terminal Big Low Center de Valencia sin dinero, sin derecho a una llamada telefónica y con ropa de civil.



Además, afirmaron que los excarcelados «deben firmar un compromiso en el cual aseguran que no contarán a la prensa lo que vivieron en prisión, pues de lo contrario serán encarcelados nuevamente» y que son obligados a grabar videos en los que deben afirmar que recibieron buena alimentación, que no son vulnerados sus derechos humanos y que no fueron maltratados.



«Los dejan tirados ahí, sin derecho a una llamada, y si hay mucha gente los dejan en la parte de atrás del terminal», contaron los allegados, quienes explicaron que son excarcelados en pequeños grupos, manteniendo distancia unos de otros para evitar llamar la atención.



Estas prácticas han sido denunciadas como parte de un esquema de intimidación que busca silenciar a los presos políticos y a sus familiares para que no hagan públicas las verdaderas condiciones de reclusión; sin embargo, los allegados se han mantenido reclamando justicia y exigiendo al Estado que resarza los daños físicos y emocionales causados a los detenidos arbitrariamente antes y después de las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado 28 de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato.



El Observatorio Venezolano de Prisiones insistió en que la liberación de los detenidos debe realizarse sin restricciones ni condiciones que violenten sus derechos: «Todos tienen el derecho de recibir el 2025 al lado de sus seres queridos», afirmó la organización en un post en X, haciendo un llamado al Estado para garantizar la libertad plena de quienes han sido privados de libertad de manera injusta.

La fuente original de este documento es:

T.Cual (https://talcualdigital.com/excarcelados-en-carabobo-son-amenazados-para-no-contar-a-la-prensa-lo-vivido-en-prision/)