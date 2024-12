Excarcelan bajo medida cautelar a la médico detenida en Mérida

Yohana Daniela Piva Álvarez, médico residente del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) en Mérida Credito: RFA

20-12-24.-En la madrugada del jueves 19 de diciembre excarcelaron a Yohana Daniela Piva Álvarez, médico residente del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) en Mérida luego de seis días detenida por la presunta comisión del delito de distracción de bienes provenientes del Estado.



La medida fue sustituida por un régimen de presentaciones periódicas ante el tribunal encargado del caso, así como por una prohibición de declarar sobre el mismo.



El presidente del Colegio de Médicos en Mérida, Cristian Pino, agradeció el apoyo de todas las organizaciones de salud y a la Universidad de Los Andes que en los últimos días se han pronunciado en contra del arresto de la Piva Álvarez, quien es residente del postgrado de anestesiología del principal centro de salud de la entidad andina.



“Creemos firmemente en la inocencia de la doctora. Esta fue una situación que le pudo haber ocurrido no solamente a cualquier médico, no solo del estado Mérida, sino también de toda Venezuela. Pedimos no criminalizar el ejercicio de la medicina. Los médicos que estamos en los hospitales lo hacemos con la mejor actitud y por amor al servicio”, comentó.



Asimismo, la directora del Iahula, Nellys Molina, indicó que la médico se incorporará este 19 de diciembre a las actividades como residente, al igual que los colegas que participaron en las protestas que se llevaron a cabo durante esta semana.



Caso de la médico Yohana Piva



Desde el inicio de este proceso, la defensa ha señalado irregularidades que podrían constituir violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales. Actualmente, el caso de la Piva álvarez se encuentra en fase de investigación, lo que asegura el respeto a los plazos procesales establecidos.



David Castillo, abogado de la defensa, destacó la ausencia de testigos durante la incautación de los insumos médicos y la detención de la médico. Señaló que el único testigo disponible sería el conductor del taxi que la transportaba en el momento de su arresto.



Hasta el momento, no ha habido una denuncia formal por parte del Iahula que evidencie la supuesta sustracción de los insumos mencionados.



De acuerdo a Castillo, el Ministerio Público ha llevado a cabo diligencias que evidencian que Piva “no ha cometido delito alguno”. Las autoridades de la Fiscalía 19 acusaron a la médico de transportar aproximadamente 150 fármacos e insumos médicos en un koala de menos de 30 centímetros.



Por su parte, Molina defendió la integridad de Piva apuntando que es una profesional “intachable”, quien “nunca” ha sido reportada por conductas inapropiadas o delictivas. Agregó que los médicos en Venezuela suelen portar insumos en sus batas para atender emergencias.

