(VIDEO) Trump advierte a Maduro si no acepta a migrantes venezolanos deportados: "Se enfrentará a duras consecuencias"

REPORTER: "In terms of your mass deportation plans, have you had any preliminary discussions with Venezuela?"



PRESIDENT TRUMP: "They'll take them back. They're all taking them back. And if they don't, they'll be met very harshly economically."

"We don't have to buy energy from Venezuela when we have 50 times more than they do — it's just insane what we're doing. We will not rest until America is richer, safer, and stronger than it's ever been before." — President-elect Trump

17-12-24.-«Los llevarán de vuelta. Todos serán llevados de vuelta. Y si no lo hacen, serán enfrentados muy duramente económicamente». Así lo dijo el presidente electo de Estados Unidos al ser preguntado sobre si ha conversado con Nicolás Maduro para hablar sobre la deportación de migrantes venezolanos del territorio estadounidense.Durante un encuentro con los medios de comunicación en su residencia de Mar-a-Lago, el republicano también sostuvo que revisará la política de comprar petróleo a Venezuela. A su juicio, es algo que Estados Unidos no tiene necesidad de hacer y calificó el hecho como «una locura».“No tenemos por qué comprar energía a Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos. Es una locura lo que estamos haciendo. No descansaremos hasta que Estados Unidos sea más rico, más seguro y más fuerte que nunca antes”, señaló Trump.El presidente electo también aseguró que Estados Unidos no tiene, a su juicio, necesidad de comprar petróleo a Venezuela. «Es una locura lo que estamos haciendo. No descansaremos hasta que Estados Unidos sea más rico, más seguro y más fuerte que nunca antes”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación en su residencia de Mar-a-Lago.Trump insiste en el muro fronterizoEn la misma conferencia de prensa, el mandatario también se comprometió a continuar con la construcción del muro fronterizo con México. Sin embargo, se quejó de que este costará «cientos de millones» de dólares más que el primer tramo que hizo en su anterior mandato (2017-2021).«Es un proceso muy caro, una pared muy cara», recordó del primer muro, que utilizó el acero. Agregó que la industria de la construcción actual ha mejorado y que es mucho lo que se puede hacer con el hormigón.«Tenemos un hormigón muy resistente y, además, una barra de refuerzo», manifestó Trump, quien se refirió también a su plan de deportaciones masivas como eje de su política migratoria.