CICPC cita a Andreína Baduel en calidad de testigo pero no especifica en torno a qué caso

15-12-24.-Provea denunció, este sábado 14 de diciembre, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) citó “en calidad de testigo” a la activista Andreína Baduel, hija del exministro y preso político Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Josnars Baduel.La citación difundida por la ONG detalla que la activista debe acudir a la sede de la policía científica el lunes 16 de diciembre, a las 9: 00 a.m., aunque no especifica en torno a qué caso o situación está citada.“Consideramos que estas acciones se enmarcan en la continuada, lesiva e inconstitucional Operación Tún-Tún que el ministro Diosdado Cabello se ha empeñado en lanzar contra toda la población y, en particular, contra la disidencia política y los defensores de Derechos Humanos”, expresó Provea.La organización explicó que Andreína Baduel es además integrante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clipp) y consideró que no es casual la detención y desaparición de Jesús Armas, exconcejal de Caracas e integrante del comité y la citación de Baduel.“Andreina Baduel, miembro de una familia que ha sido víctima de graves abusos por parte del Estado venezolano, se ha convertido en una activa defensora de los derechos a la libertad personal, asociación y manifestación pacífica. Su labor ha ayudado a consolidar el @clippve que aboga por la libertad de personas privadas de libertad por razones políticas”, sentenció Provea.La ONG confirmó que Baduel acudirá a la cita el próximo lunes y que lo hará acompañada por un grupo de expertos que forman parte de la ONG.