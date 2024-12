Sindicalista Jean Mendoza, denuncia persecución judicial por defender los derechos de los trabajadores

Aporrea reproduce a continuación la entrevista realizada al dirigente obrero maderero de Guayana y secretario general de SITRAEMAS (de los trabajadores de MASISA). Fue conducida por Vanessa Davies y José Gregorio Yépez en el programa Agenda Común por el medio digital Punto de Corte. Sus respuestas son recogidas con nota de Aslhyth Álvarez. Mendoza está siendo convocado a audiencia de reanudación del polémico juicio que se le sigue a solicitud de la transnacional chilena MASISA bajo la acusación de "promoción e instigación al odio" como respuesta de la patronal a los reclamos y actividades del dirigente en nombre de sus compañeros en el marco de la defensa de sus derechos laborales.

Jean Mendoza, secretario general del sindicato SITRAEMAS y militante de Marea Socialista, denunció ser víctima de una persecución judicial.

Según Mendoza, los cargos en su contra son una retaliación por su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores "se me criminaliza y se me judicializa por luchar por los derechos de los trabajadores, por los derechos laborales y sindicales" expresó.

Mendoza detenido arbitrariamente en 2022 y, a pesar de haber introducido un escrito para el decaimiento de la causa, las autoridades judiciales han decidido llevarlo a juicio. El dirigente sindical acusado de "instigación al odio", un cargo que considera totalmente infundado y que, según él, busca silenciar su lucha por mejores condiciones laborales.

"Sufrí una detención arbitraria gracias a una gran campaña nacional e internacional, salí con medidas cautelares y después de dos años introduje un escrito para el decaimiento de esa causa; al contrario, se activaron. El ente judicial me llevó a una audiencia preliminar, donde me declaró inocente, puesto que esta es una lucha que debe darse dentro de los tribunales laborales, no dentro de los tribunales penales".

"Defender los derechos laborales, humanos, no es ningún delito", afirmó Mendoza a través del programa Agenda Común. A pesar de las amenazas y la persecución, el dirigente sindical y sus compañeros continúan luchando por recuperar el salario, mejores condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento de la contratación colectiva.

Jean Mendoza: "levantaron una causa en mi contra"

"La patronal chilena MASISA insiste en que mi activismo laboral, basado en nuestra lucha en defensa del salario, nuestro puesto de trabajo, la constitución, la convención colectiva y la libertad sindical, es un activismo que les proporciona miedo. Ellos dicen que debo ser juzgado o aplicar la ley contra el odio".

Además, acusó a la empresa de obstaculizar cualquier intento de mesa de diálogo.

Por otra parte, Mendoza sostiene que la empresa MASISA ha reducido drásticamente su personal laboral en los últimos años, contaba con "1500 trabajadores antes del 2015" y disminuyó a 600; "se produjo una gran diáspora laboral; viéndose asfixiados sin poder sostener a su familia, muchos abandonaron sus puestos, perdiendo las prestaciones".

"Los trabajadores tenemos que calarnos un sistema semi esclavista en Venezuela"

El dirigente sindical expresó su preocupación por la aplicación de la "Ley contra el odio" en su caso, ya que considera que esta ley está siendo utilizada para criminalizar la protesta social y silenciar a los disidentes.

"Queremos mejorar nuestra calidad de vida". Están solicitando que se aplique el artículo 20 de la Ley contra el odio: "Nos preocupa que desde un tiempo para acá se les aplique a los trabajadores que luchan por nuestros derechos, que pide de 10 a 20 años de prisión".

En este sentido, el dirigente sindical comentó que tuvo "la primera audiencia el 11 de octubre" y la siguiente "ahora el 4 de diciembre". Además, confirmó: "Gracias a Dios me permitieron tener mis abogados privados; alegamos que la participación se produjo ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y de movilizarse".

