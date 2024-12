Jucio del sindicalista Jean Mendoza se reanudará el martes 4 de diciembre en Puerto Ordaz

El lunes 11 de noviembre en el Palacio de Justicia de Puertos Ordaz, estaba prevista la audiencia del juicio que se le sigue a este dirigente sindical Jean Mendoza. Fue acusado por la transnacional de la madera MASISA de "instigación al odio", como retaliación y respuesta patronal a la defensa de derechos laborales y sindicales violados por la empresa.

En esa oportunidad, decenas de trabajadores se presentaron en el lugar del juicio para apoyar a Mendoza; no sólo trabajadores de MASISA sino también de la CVG y de organizaciones que hacen vida en el estado Bolívar.

Los tribunales venezolanos están procesando a luchadores sindicales por defender derechos de los trabajadores y las empresas privadas como la transnacional chilena MASISA, envalentonadas, están usando la Ley Contra el Odio como instrumento de su ofensiva contra la clase trabajadora objeto de sus atropellos.

La sesión del 11 de noviembre tuvo que ser suspendida y postergada, porque la defensa de Jean se dio cuenta oportunamente de "errores" e irregularidades en el escrito de inicio del juicio que había enviado el tribunal de control (Juzgado Quinto de Control), que sólo hacía referencia a las supuestas pruebas presentada por el fiscal acusador y omitía las de la defensa del acusado, además de decir falsamente que ellos admitían totalmente dichas pruebas y se atenían a ellas. Toda una tramolya.

La juez ordenó la subsanación y resolvió la postergación de la audiencia, la cual ha sido convocada nuevamente para el próximo miércoles 4 de diciembre (será a las 9 AM en el palacio de Justicia de Puerto Ordaz).

SE REFUERZA LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD

Como en la ocasión anterior, todos los activistas sindicales y organizaciones solidarias con Jean Mendoza a nivel nacional e internacional están reforzando la campaña de solidaridad con el trabajador y dirigente sindical judicializado. Exigen #AbsoluciónDeJeanMendoza y que se le otorgue libertad plena, ya que desde hace dos años, tras lograr liberarlo de una detención polícial de varios días por el mismo motivo, quedó sometido a medidas cautelares restrictivas de algunos derechos.

¿SI EL PATRONO SE "ASUSTA" POR EL RECLAMO RABORAL, SE PUEDE ENJUICIAR A UN SINDICALISTA POR LA LEY DEL ODIO?

Mientras esto le sucede al obrero y sindicalista, secretario general de SITRAEMAS, legítimamente electo; la empresa sigue violando el convenio colectivo de trabajo, desconoce su obligación de tratar con el sindicato e incumple incluso resoluciones de los tribunales del trabajo, como reenganches y otras decisiones concedidas a los trabajadores madereros de MASISA.

Es evidente el trato judicial desigual cuando un trabajador y dirigente sindical que trata de defender a sus afiliados de la violación del convenio colectivo de trabajo, los salarios miserables, la precarización laboral y el desconocimiento a su organización sindical democráticamente constituida (SITRAEMAS, ha sido objeto de detención, persecución, recorte de derechos y es enjuiciado nada menos que por "promoción e instigación al odio", pese a que la propia gerencia de la empresa admite que los trabajadores y Jean Mendoza han utilizado métodos pacíficos y no violentos (además acuden a los tribunales laborales). Pero resulta que la gerencia de MASISA dice sentirse "atemorizada" por los reclamos y actividades que lleva a cabo Jean Mendoza con los trabajadores.

Ahora, con semejante precedente, si la patronal se "asusta" por la movilización de un sindicato y sus trabajadores puede acusar al representante sindical de "instigación al odio", que es penada con varios años de cárcel en un sistema carcelario tan peligroso como el venezolano; lo cual no es ninguna demostración de sentimientos de justicia sino una evidente actuación odiosa de la representación del patrono. ¿En dónde quedan los derechos constitucionales y el derecho laboral de la clase trabajadora venezolana? ¿Por qué tribunales y jueces de nuestro país permiten que el capital extranjero transnacional venga a hacer estas cosas con trabajadores del pueblo de Venezuela? ¿Por qué los dirigentes sindicales tienen que exponerse a perder su libertad por ejercer derechos laborales y democráticos que están en nuestra Constitución y en las leyes? Además de tener a una mano de obra ultrabarata que trabaja casi con salario, el capital transnacional patece actuar con la preferencia del aparato judicial. ¿A cuenta de qué? Y si la patronal se "asusta" por la protesta contra sus abusos, no es la judicialización de la lucha laboral una manera de "asustar" y castigar a los trabajadores y al sindicalismo para que no exija sus derechos y permita situaciones de superexplotación? ¿Qué soberanía tiene Venezuela si consiente que suceda esto?

MOVIMIENTO SOLIDARIO EXIGE ABSOLUCION DE JEAN MENDOZA Y LIBERTAD PLENA

Así como la solidaridad nacional e internacional de clase consiguió la liberación de Mendoza hace dos años, volverá a hacerse sentir ante esta nueva intentona contra el didigente sindical. No se trata simplemete de un caso individual; es la causa de centenares de trabajadores de MASISA, de trabajadores de toda Guayana, de los luchadores obreros y sindicales que están presos o con medidas judiciales por luchar, de los trabajadores venezolanos y de la clase trabajadora que se une internacionalmente para defender sus derechos frente al capital, sus gobiernos y sus estados, de las instituciones complacientes de la burguesía explotadora en Venezuela y en el mundo.

En torno al caso de Jean Mendoza han llovido mensajes de sindicalistas, luchadores sociales y dirigentes de agrupaciones revolucionarias de numerosas países que hay sido difundidos por las redes sociales y por este portal alternativo obrero-popular que es Aporrea.

Jean cuenta, además, con la simpatía de muchos activistas de la izquierda anticapitalista y antiburocrática, como militante de Marea Socialista.

Todos esperan por la #AbsoluciónDeJeanMendoza, pero no callados ni de brazos cruzados. El martes 3 de diciembre la campaña de solidaridad se expresará mediante un tuitazo a las 7 PM (hora venezolana) y Jean contará con el acompañamiento de quienes le apoyan al momento de comparecer nuevamente a la sala de juicio en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz.