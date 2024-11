MAS: Gobierno genera clima de persecución y temor de cara al 10E

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

26-11-24.-El secretario general del MAS, Felipe Mujica, desmintió la nueva afirmación hecha por el ministro Diosdado Cabello, de estar implicado en una conspiración para que el 10 de enero se produzca una salida política ajena a las normas constitucionales establecidas.



“La situación en Venezuela continúa agravándose porque no cesan los señalamientos a dirigentes políticos de estar vinculados con presuntos hechos violentos para afectar la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero”.



Mujica recordó que a lo largo de su historia, el MAS ha defendido y participado en todas las elecciones que se han celebrado en Venezuela y que es la primera organización partidista que propuso la reconciliación y el diálogo para dirimir las diferencias políticas.



Agregó que la tolda naranja ha expresado en reiteradas oportunidades la imperiosa necesidad de buscar una salida pacífica, constitucional y democrática ante la tensa situación que vive el país.



“Al involucrar a dirigentes políticos en supuestos planes insurreccionales se busca generar un clima de persecución, zozobra y temor”.



Advirtió que esa conducta es antidemocrática y no tiene nada que ver con lo que vienen haciendo algunos partidos políticos de oposición, los cuales tienen como norte la promoción del diálogo a fin de evitar la violencia.



Citó como ejemplo la detención del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, así como las denuncias que se han presentado en el Zulia para crear un clima negativo en Venezuela, antes del 10 de enero.



“Es evidente que el gobierno nacional sigue insistiendo equivocadamente en la intimidación, persecución y amenaza a los distintos factores políticos que hacen vida en la sociedad”.



Aseguró que el gobierno cumple un rol fundamental en la construcción de una salida pacífica, razón por la cual un grupo de partidos políticos de oposición ha solicitado diversas reuniones con el gobierno a fin de conversar sobre los presos políticos y la problemática socio-económica de los venezolanos.



“No hemos obtenido ningún tipo de respuesta y esto deja bastante claro que la oposición está dispuesta buscar soluciones, mientras que el gobierno se empeña en mantener la misma conducta”.



Mujica reiteró que una Ley de Amnistía General que pudiera aprobar la Asamblea Nacional contribuirá con la tranquilidad que demanda la ciudadanía, esto porque siguen detenidas muchas personas sin ninguna explicación procesal sobre su caso.



En torno a la elección presidencial efectuada este domingo en Uruguay, donde resultó ganador Yamandú Orsi, del Frente Amplio y muy cercano al exmandatario Pepe Mujica, subrayó la importancia de la alternabilidad en el poder, práctica democrática que debe ser emulada por el gobierno venezolano porque garantiza la sana convivencia, el pluralismo y el respeto a la opinión ciudadana.



Asimismo, Mujica rechazó la declaración de un alto funcionario del gobierno, según la cual no se harán más elecciones en Venezuela porque la oposición no reconoce los resultados.



“No aceptar la alternabilidad en el poder es igual a que una persona o un solo partido político se abroguen el derecho de permanecer en el gobierno, aplicando la palabreja no volverán”, finalizó.

