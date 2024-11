Gonzalo Himiob de Foro Penal: ¿Por qué no salieron todos de una vez?

Gonzalo Himiob, vicepresidente fundador del Foro Penal Venezolano Credito: RFA

21-11-24.-Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, confirmó que han verificado 146 excarcelaciones de personas detenidas tras las protestas postelectorales en Venezuela, en un contexto donde el Ministerio Público menciona 225 liberaciones.



Aunque se espera que continúen las excarcelaciones, “no hay claridad sobre las condiciones ni los criterios específicos utilizados para decidir quiénes son liberados, lo que genera angustia en los familiares y en los propios detenidos”.



“Estamos verificando quiénes son, en efecto, para poder corroborar si es verdad pues que se trata de personas que fueron detenidas dentro del contexto postelectoral o si, por el contrario, se están incluyendo otras personas de situaciones distintas”, dijo.



El director de Foro Penal, mencionó casos de personas vulnerables, como un joven autista y un sordo-mudo, que aún permanecen encarcelados, lo que pone en duda la racionalidad detrás de las decisiones, indicó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



“¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no salieron todos de una vez? ¿Y por qué se quedó justamente el que tiene una condición particular que lo hace más vulnerable?”, se preguntó el director de Foro Penal.



Detenidos por razones políticas se han vuelto costosos para el Gobierno



Himiob destacó la valentía y persistencia de los familiares de los detenidos, así como la labor de diversas organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos que han mantenido la presión sobre el sistema.



También mencionó la presencia de una delegación de la Corte Penal Internacional en el país y cómo estas liberaciones han sido impulsadas principalmente por el Ministerio Público, sin que haya mediaciones o negociaciones formales con el gobierno.



En general, consideró que el alto número de detenidos por razones políticas se ha vuelto políticamente costoso para el gobierno.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 529 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/gonzalo-himiob-de-foro-penal-por-que-no-salieron-todos-de-una-vez/)