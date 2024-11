Observatorio Venezolano de Prisiones exige el listado oficial de "presos políticos" liberados en Venezuela

Referencial Credito: Web

19-11-24.-El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este lunes al Estado que publique un listado oficial de los considerados «presos políticos» que han sido liberados en los últimos días, luego de haber sido detenidos en el contexto de las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.



A través de una nota de prensa, el director del OVP, Humberto Prado, pidió la lista oficial, en cumplimiento con el derecho a la información establecido en el artículo 51 de la Constitución, «que asegura que toda persona tiene derecho a dirigir peticiones ante las autoridades y recibir respuestas oportunas».



«Son muchas las mujeres, madres y esposas que han dejado sus hogares para luchar por la libertad de sus seres queridos. Algunas pasan noches enteras en las calles, esperando noticias, durmiendo en condiciones indignas mientras sueñan con el regreso de sus hijos a casa», agregó.



Asimismo, exhortó a la Defensoría del Pueblo a interponer una acción por la liberación inmediata, sin medidas condicionales y sin restricciones de todos los «presos políticos«.



«La libertad de los presos políticos no es solo un acto de justicia, sino una reparación mínima a quienes nunca debieron estar tras las rejas porque son inocentes. No olvidemos que más de 2.000 personas, entre adolescentes, hombres y mujeres, fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación», apostilló Prado.



Este fin de semana, hubo varias excarcelaciones en varias prisiones del país, tras una revisión -solicitada por el Ministerio Público (MP)- de los casos de detenidos en el contexto de crisis tras los comicios del 28 de julio, marcado por numerosas protestas contra la proclamada reelección de Nicolás Maduro y operativos policiales.



La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los «presos políticos» en Venezuela, indicó este domingo que registró y verificó la excarcelación de 131 personas, quienes, según la organización, debieron acudir este lunes ante los tribunales para la imposición de «medidas sustitutivas de su privación de libertad».



Sin embargo, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que entre la tarde del viernes y el sábado fueron «otorgadas y ejecutadas» 225 medidas de libertad -sobre las que no dio detalles- a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial de las pasadas elecciones.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)