Excarcelaron este sábado a 107 presos políticos detenidos en el marco de las protestas poselectoral

17-11-24.-Al menos 107 presos políticos de los 1.848 detenidos en el marco de las protestas poselectoral que registra el Foro Penal, fueron excarcelados desde la madrugada de este sábado en distintos centros penitenciarios del país, luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara la revisión de 225 casos judiciales.



La información fue confirmada por el director del Foro Penal, Alfredo Romero, a través de un mensaje pubicado en su cuenta de la red social X.



«A esta hora hemos verificado 107 presos políticos, por situación post electoral, excarcelados en Venezuela», informó a las 7:00 pm, en una publicación acompañada de audivisual, en el que puede observar a un joven que se identifica como Luis Enrique Correa Espinoza, proveniente del estado Apure, con su boleta de excarcelación a las afueras del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.



Las liberaciones de los presos políticos poselectorales están ocurriendo en cuatro cárceles del centro del país: Las Crisálidas y Yare III, en Miranda; Tocorón, en Aragua; y Tocuyito, en Carabobo; según reportes de ONG, defensores de los derechos humanos y familiares, compartidos por la redes sociales.



«Gracias, mi Dios», «Gloria a Dios», «Gloria al padre, gloria al hijo, gloria al espíritu santo», «libertad», fueron algunas de las exclamaciones que se podían distinguir de los videos publicados en X, entre el llanto desgarrador y los conmovedores abrazos de los detenidos y sus familiares.



Entre los excarcelados este sábado se encuentran exalcalde del municipio Marcano del estado Nueva Esparta, José Ramón Díaz; el profesor de psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Salvador Rivera; el editor de la Sapa del Orinoco, Gilberto Reina; el coordinador de asuntos LGBTIQ+ de Encuentro Ciudadano en Carabobo, Nelson Merino; el locutor trujillano Jesús Mata; y Vicente Scarano, hijo del exalcalde de San Diego, Enzo Scarano.



Se esperan más excarcelaciones



«Salen 225 detenidos» este fin de semana, indicó a la AFP, por otra parte, una fuente de la fiscalía.



La AFP constató nueve excarcelaciones en el penal de Yare III.



Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las manifestaciones contra la reelección de Maduro que dejaron 28 muertes y casi 200 heridos, según datos de la propia fiscalía. Entre los detenidos había 164 adolescentes de los cuales 69 continúan tras las rejas.



«Me siento bastante bien, me alegro de estar de nuevo en la calle», dijo Alexis José Ochoa, de 64 años, al salir del centro de Yare, donde los familiares recibieron a los recién excarcelados entre aplausos, abrazos y lágrimas.



«Nos tratan bien en el penal, pero lo malo fue los policías nacionales cuando nos detuvieron se comportaron a patadas», añadió. «Nos buscaron hoy a las 5:00 de la mañana», y entre bromas los policías dijeron: «va a ser traslado (…) ¡estas libre chico!».



Algunos familiares fueron notificados sobre las excarcelaciones, mientras que otros se acercaron hasta los centros penitenciarios ante la información que corre en redes sociales.



«Hoy vinimos porque nos enteramos por las redes», declaró a la AFP Alexandra Hurtado, de 47 años, mientras esperaba junto a unas 50 personas frente a Yare III, portando una camisa con la foto de su hijo Oscar Escalona, de 23 años, y el mensaje: «No es terrorista, es inocente».



«Es un sube y baja de emociones. Es como en maternidad esperando para dar la luz», añade Michell Hurtado, tía del joven. «Estamos empujando», agrega la madre.



Revisión de casos



En Las Crisálidas, otro grupo también esperaba por liberaciones de mujeres detenidas.



«Estos cuatro meses han sido horribles, ver a mi hija llorando por los rincones. (…) Yo le decía mamá ya viene», contó a la AFP Junior, un chef de 34 años que no dio su apellido y esperaba para saber si su esposa salía en libertad.



La fiscalía anunció el viernes la revisión de 225 casos de detenidos tras un llamado del propio Maduro que pidió «rectificar» de haber «algún error procedimental». La entidad no especificó cuáles casos serían examinados.



Maduro fue proclamado ganador de los comicios del 28 de julio sin que se conozca aún el detalle del escrutinio. La oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia, denunció un fraude.



«El que haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado, será sancionado; quien no haya tenido dicha responsabilidad en medio de una investigación será sujeto de una revisión de medida», dijo el viernes el fiscal general, Tarek William Saab.



La fiscalía prometió además seguir revisando casos tras reunirse con varios parientes de los presos que la semana pasada pedían liberaciones antes de Navidad.



«Crisis represiva»



Cientos de familiares han protestado exigiendo «justicia» al asegurar que sus seres queridos detenidos no se encontraban manifestando en el momento en el que fueron arrestados. También han denunciado torturas y maltratos.



El lunes, un grupo de familiares tiene previsto hacer una «vigilia» frente a la fiscalía para continuar con la demanda de más liberaciones. «¡No son 225, son más de 2.000 jóvenes detenidos injustamente!», reza la convocatoria al evento.



Según el Foro Penal, que denunció una «crisis represiva», hasta el jueves en Venezuela había «1.976 presos políticos».



Esta es la «cifra de presos políticos más alta en el siglo XXI, y la más alta de presos políticos en todo el continente americano», señaló.



La oposición ha denunciado que los detenidos se encuentran en condiciones «inhumanas» y que se les ha negado atención médica. Un militante opositor falleció el jueves en custodia de las autoridades por un problema cardíaco, asociado a complicaciones por una diabetes.



*Con información de AFP y RSS



#16Nov 7:00pm A esta hora hemos verificado 107 presos políticos, por situación post electoral, excarcelados en #Venezuela @ForoPenal pic.twitter.com/KL57tMFRDo — Alfredo Romero (@alfredoromero) November 16, 2024