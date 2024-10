Mary Pili Hernández: "Tenemos que pedirle perdón a la juventud porque le estamos dejando un peor país"

Mary Pili Hernández, exministra durante el gobierno de Hugo Chávez, sostuvo que su generación tiene la obligación de pedir perdón a los jóvenes.



18-10-24.-La periodista Mary Pili Hernández, quien fue ministra de la Juventud bajo el Gobierno de Hugo Chávez, aseguró que su generación debería pedirle perdón a los jóvenes venezolanos porque le están dejando un «peor país».Hernández sostuvo que está «muy avergonzada» con los jóvenes venezolanos. Para la exministra, la generación previa está dejando a un país en peor estado desde el punto de vista «económico, institucional y legal».«Creo que nuestra generación, la que ha tenido responsabilidades políticas, en los medios de comunicación o públicas, tenemos que pedirle perdón a los jóvenes», afirmó en una entrevista con el periodista Kico Bautista.La exministra denunció que, en la actualidad, se violan los derechos de los jóvenes y hasta de los menores de edad, también señaló que «se viola la Constitución todos los días como si esa fuera una cosa normal».La exministra sostuvo que también deben pedirle perdón a la juventud porque «estamos dando un pésimo ejemplo». En ese sentido, Hernández criticó la situación política en el país y denunció la corrupción dentro del Estado.«Da vergüenza. La política debería ser la búsqueda del bien común. Se supone que esa es la política, pero acá se ejerce en la búsqueda del bien particular. Del quítate tú para ponerme yo, para ver quién roba más plata del erario público nacional», dijo durante la entrevista.«A mí me da mucha vergüenza con la juventud», dijo Hernández, quien recordó que fue ministra de la Juventud. «Me da pena lo que estamos haciendo con la juventud venezolana y el ejemplo que le estamos dando», agregó.Asimismo, la exfuncionaria también rechazó las detenciones arbitrarias de los jóvenes en el marco de las protestas postelectorales.“Algunos de esos jovencitos cometen actos vandálicos y entonces a todos los acusan de terroristas. Unos muchachos tumbaron una estatua de Chávez, a mí eso me duele, pero yo no puedo decir que son terroristas”, dijo la exfuncionaria, quien ha ocupado varios cargos importantes durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,Mary Pili Hernández aseguró que una acusación de terrorismo significa que existe un plan o un acuerdo entre varias personas para cometer un daño a la nación, para causar terror.“Esos muchachitos que salieron a protestar, no se conocían unos con otros, no habían planificado esos actos”, añadió.