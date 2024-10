Siete adolescentes detenidos por protestas en Carabobo fueron pasados a juicio

Credito: Web

03-10-24.-Siete adolescentes detenidos en Valencia, estado Carabobo, durante la manifestación postelectoral, fueron sometidos a proceso ante el Juzgado 2 con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, la tarde de este miércoles 2 de octubre.



El grupo que fue sometido a juicio, vía audiencia telemática, tiene entre 15 y 17 años. Hasta la fecha, al menos 10 de los 68 adolescentes que seguían detenidos a raíz de las protestas postelectorales han sido enviados a juicio ante tribunales antiterroristas. El resto está en Caracas y Yaracuy.



“Queremos la libertad de nuestros hijos, eso es lo que pedimos”, afirma Yenni Febles. Su hija de 16 años fue arrestada el 29 de julio cuando salía con su novio a comer hot dogs.



“Cuando estaban por regresar, se los llevaron unos tipos capos. Los trasladaron al (fuerte) Paramacay y allí los torturaron. Pude verlo el jueves. Estuvo tres días sin comer ni beber agua, y cuando lo vi en el Palacio de Justicia fue cuando los presentaron”, cuenta Febles entre lágrimas.



Su hija, como el resto del grupo, será trasladada a un comando policial en Tocuyito, misma ciudad donde se encuentra el Internamiento Judicial de Carabobo, el penal al que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó enviar a todos los “terroristas” durante el mes. . . de agosto



“Mi hija me dijo que se quería morir, que no quería pasar diciembre aquí, que no puede más con esta situación, no puede más. ¿Por qué tanta injusticia si ella no hizo nada? “Por comer unos hot dogs, ¿por eso es terrorista?”, se queja Febles.



La joven estudiante, que iba a iniciar este lunes 30 de septiembre su quinto año de secundaria, está acusada de los presuntos delitos de terrorismo, instigación al odio y obstrucción de la vía pública. “¿Le dijo al juez ahora que quería seguir estudiando porque sus sueños tienen que terminar?”



Hace unos días, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón -que se solidarizó con el grupo- afirmó que este grupo de jóvenes había sido obligado a admitir los hechos a cambio de ser liberados o reducir sus penas. “Le dijeron que, porque estaban arrepentidos, no sé qué estaban pensando, le dijeron que le iban a dar seis años y ocho meses. Y si no la tomó, recogieron las pruebas, pero no sé qué pruebas porque dijeron muy claro que en los primeros 15 días iban a recoger las pruebas, pero resulta que no hay nada. “No tienen nada, ni vídeo, nada”.



Yenni Febles también afirma que hace unas semanas enviaron a la defensoría pública cartas de buena conducta, boletas de calificaciones y otros documentos que solicitaron en Caracas. “Acá en los expedientes no hay nada de eso. Cada vez que vamos a hablar con el abogado nos pilla, nos trata mal, no hay información.

