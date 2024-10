Detienen al alcalde de Maracaibo y a tres funcionarios más en operativo sorpresa

Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo Credito: Web

02-10-24.-El opositor Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo —capital del estado Zulia, en el noroeste de Venezuela y fronterizo con Colombia— fue arrestado este martes junto a otros tres funcionarios locales, entre ellos David Barroso, director general de seguridad ciudadana de la ciudad, según informaron a EFE fuentes de la Alcaldía.



Ramírez Colina y Barroso fueron detenidos en Villa Carmen, una casa que es considerada patrimonio histórico cultural de Maracaibo y que está bajo la administración de la Alcaldía, según las mismas fuentes.



Además, fueron arrestados dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina, añadieron.



Motivo de la detención del alcalde de Maracaibo aún desconocido.



Hasta el momento, no se ha revelado el motivo de estas detenciones, que ocurren en un contexto de crisis política en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En estos comicios, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) basándose en unos resultados que aún no se han publicado de manera desagregada, a pesar de que su divulgación estaba prevista en el cronograma oficial.



El alcalde, miembro del partido opositor Primero Justicia (PJ), apoyó al candidato de la principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)—, Edmundo González Urrutia, en estas elecciones.



Asimismo, Ramírez Colina se unió a la “legítima petición ciudadana” de que el CNE “publique los resultados, mesa por mesa, centro por centro” de los comicios pasados, con el fin de “otorgar la confianza que el proceso electoral necesita”, según expresó en su cuenta de Instagram.



“La defensa de forma pacífica y ciudadana de los resultados del 28 de julio con absoluta transparencia es la defensa de la Constitución y de la soberanía nacional, nada ni nadie puede oponerse a este principio. Solo la verdad traerá la paz y para encontrarla no tenemos que tropezar con la violencia, en cualquiera de sus expresiones”, se lee en una publicación hecha en esa red social tras los comicios.



Con información de EFE

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/10/02/detienen-al-alcalde-de-maracaibo-y-a-tres-funcionarios-mas-en-operativo-sorpresa/)