Andreína Baduel: Presos políticos están en condiciones inhumanas en El Rodeo I

Credito: Composición Aporrea-web

15-09-24.-Andreína Baduel, hermana de Adolfo Baduel, quien está preso desde el año 2020, denunció recientemente que los presos políticos de El Rodeo I están en condiciones inhumanas.



Baduel, quien es coordinadora del Comité de Familias de Presos Políticos, comentó que los integrantes de este grupo solicitaron en la plaza Bolívar de Chacao que el gobierno de Brasil interceda por la situación que atraviesan estas personas.



“Hoy somos 2.500 familias con presos políticos que somos amenazados y queremos pedirle al mundo que no se olviden de que en Venezuela seguimos siendo víctimas de violaciones de nuestros derechos humanos”, expresó Baduel a Radio Fe y Alegría Noticias.



Baduel detalló que en El Rodeo I los presos políticos están en unas celdas 2×2 donde solo cuentan con una letrina y bajo aislamiento durante las 24 horas del día. Ante esto, aseguró que no descansarán ante “tanta crueldad”, pero con un único fin: hacer justicia y alcanzar la libertad de estas personas.



Sobre Adolfo Baduel comentó que perdió mucho peso y su salud sigue desmejorando. Asimismo, comentó que ya las condiciones de su hermano eran graves desde que estuvo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y que ahora aumentaron porque ni siquiera recibe luz solar.



“Hoy no aguanta los dolores, ni siquiera sabe qué hora es”. Además, comentó que a las familias y a los presos políticos les ponen capuchas al momento de las visitas. “No tenemos contacto físico con ellos”, puntualizó Andreína Baduel.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/presos-politicos-estan-en-condiciones-inhumanas-en-el-rodeo-i/)