Libertad a los presos por protestar. Boletín Nº 4: ¡Exigimos justicia para nuestros muchachos y nuestras mujeres!

Libertad a los presos por protestar

05-09-24.-A continuación el Boletín No. 4 del Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de los Trabajadorxs Presxs demandando la libertad inmediata de los adolescentes que fueron privados de libertad con o sin participación en las protestas del pasado 29, 30 y 31 de julio, que son víctimas de criminalización.



De igual forma alzan la voz en solidaridad con las mujeres privadas de libertad en el INOF, quienes se ven sometidas a represalias que despojan su dignidad y derechos básicos.



Un total de 76 adolescentes de diferentes partes del país han sido liberados con medidas cautelares en los últimos días. En la capital del país, Caracas fueron liberados 30 adolescentes, por su parte en los estados Táchira 13, Barinas 8, Lara 8, Guárico 8, Portuguesa 5, Bolívar 3 y en Yaracuy 1. Todos estos adolescentes fueron privados de libertad con o sin participación en las protestas del pasado 29, 30 y 31 de julio, son víctimas de criminalización. ¡No son terroristas, nunca debieron estar presos!



Como ya lo hemos señalado en otras publicaciones rechazamos estas y otras detenciones, al mismo tiempo defendemos el derecho del pueblo trabajador y pobre a la protesta, a la lucha por mejorar sus condiciones de vida, a expresar sus ideas y opiniones, y a organizarse.



Nos preocupa la situación de los adolescentes detenidos en Venezuela. Condenamos las condiciones de detención y el trato que reciben los jóvenes en los centros de reclusión. Donde algunos compartieron espacio físico con adultos, siendo víctimas de abusos en el sistema de justicia penal.



Desde el Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de los Trabajadorxs Presxs, nos parece absurdo que niños, niñas y adolescentes hayan sido y otros tantos sigan criminalizados por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Cuando el propósito de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), es proteger los derechos de la infancia y la juventud en Venezuela, por lo que exigimos su fiel cumplimiento. Demandamos libertad plena e inmediata de los adolescentes y demás personas inocentes que aún se encuentran privados de libertad.



La libertad de pensamiento y de expresión son derechos humanos fundamentales, por lo que estas detenciones arbitrarias e injustas deben cesar inmediatamente.



De igual forma desde el Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de los Trabajadorxs Presxs, alzamos nuestra voz en solidaridad con las mujeres privadas de libertad en el INOF, quienes enfrentan una realidad desgarradora que se agrava día a día. No solo están sufriendo la privación de su libertad, sino que también se ven sometidas a represalias que despojan su dignidad y derechos básicos.



Las han despojado de su comida, sus uniformes y hasta de sus esperanzas. Se encuentran sin agua, sin libertades, enfrentando el retardo procesal y enfermedades como la tuberculosis, mientras los pasillos se convierten en un reflejo de la desidia institucional.



En particular, exigimos nuevamente la liberación de Johana González, quien durante casi un año tuvo una boleta de excarcelación que no fué acatada. Ella sigue esperando que el tribunal emita una nueva boleta, habiendo consignado todos los recaudos y presentado por cuarta vez la evaluación psicosocial. Sus menores hijos y sus padres continúan esperando su regreso.



Es momento de voltear la mirada hacia ellas, de no dejarlas solas en esta lucha por sus derechos y por un trato humano. ¡No más silencio! Es hora de actuar y exigir justicia por nuestras privadas de Libertad quienes sufren el sistema penitenciario y de justicia en forma diferenciada.



Libertad para todos los adolescentes



¡La protesta popular es un derecho, reprimir es un delito!



Respeto a las privadas de libertad



#LiberenAJohanaGonzalez



#LibertadParaLxsPresxsXProtestar



¡Que lo injusto no nos sea indiferente!





