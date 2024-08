Madre y sus 3 hijos menores fueron masacrados a puñaladas en Ciudad Caribia

26-08-24.-Un cuádruple homicidio se registró en la terraza A de Ciudad Caribia, complejo habitacional ubicado en la Gran Caracas. Se trata de una mujer, quien junto a sus tres hijos pequeños fue masacrada a puñaladas en horas de la noche del pasado viernes 24 de agosto. Los cuerpos fueron hallados ayer sábado.



Las víctimas fueron identificadas como Viviana Lilibeth García (33) Eiberson Adrián Cumana García (10) Emerson Aron Cumaná García (7) y Mía Scleisher Cumana García (5). Los cuerpos fueron hallados por la abuela materna de los infantes.



Los detalles de este abominable crimen hasta la fecha no han sido precisados por las autoridades policiales.



La información que ha trascendido es que la madre de Viviana, quien reside en el mismo complejo residencial, durante la noche del sábado 24 de agosto fue a retirar una bolsa de CLAP y notó que su hija no había ido a buscar la suya.



En vista de su ausencia, en varias oportunidades intentó comunicarse con ella, pero la hija nunca atendió su celular. En ese momento decidió subir hasta la casa de Viviana encontrando la horrorosa escena, según informó el periodista Román Camacho en sus redes sociales.



Funcionarios de Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) acordonaron el área y comisiones de la policía científica llegaron al sitio para iniciar las averiguaciones.



El homicida utilizó un arma blanca para cometer el atroz crimen. Hasta el momento no tienen a un sospechoso identificado. Trascendió que el papá de los niños y expareja de Viviana se encuentra en Perú desde hace tiempo y los estaba ayudando económicamente. El hecho causó honda consternación en la localidad.