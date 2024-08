(VIDEO) Juan Barreto ante "ola represiva" del gobierno: "cálmense y abran las cajas"

#AHORA Juan Barreto hace un llamado “a la calma” ante detenciones y amenazas. Dice que nota “nerviosismo” pic.twitter.com/te4x0TDzLz — Manuel Cobela (@Manuel_Cobela79) August 14, 2024

15-08-24.-El coordinador de la organización política Redes, Juan Barreto, hizo un llamado este miércoles 14 de agosto a la administración de Nicolás Maduro a mantener la «calma» ante la ola represiva que se registra en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como vencedor al actual mandatario.Barreto ofreció una rueda de prensa en la que criticó las acciones que llevan a cabo funcionarios del gobierno y cuerpos de seguridad del Estado contra todo aquel que tiene una posición distinta. El exalcalde chavista también cuestionó la actitud de las autoridades que se ufanan de tener más de dos mil personas detenidas en el contexto de las protestas contra los resultados electorales emitidos por el CNE.Recalcó que, aunque no han hecho escuelas y hospitales nuevos, prometen cárceles nuevas.«De verdad que es lamentable y da pena ajena lo que estan haciendo estos personeros del gobierno. Por favor, cálmense, abran las cajas, cumplan con la Constitucion y las leyes. Con amenazas y represión, lo que van a tener es un pueblo rebelde», dijo Barreto.El día 7 de agosto, el político denunció la presencia de un vehiculo sin placa cerca de su vivienda. La camioneta está estacionada desde el 29 de julio en esa zona luego luego de recibir amenazas de un «alto representante» del PSUV ante su petición de publicar las actas.«Soy un hombre de paz, no he llamado a la violencia, no estoy violando ninguna ley, no formo parte de ninguna conspiración. Me aferro a la Constitución».La persecución política en el país se intensificó tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador al gobernante Nicolás Maduro. El descontento derivó en protestas en todo el país, con más de dos mil detenidos y 24 muertos según las autoridades.Los partidos políticos vinculados a la Plataforma Unitaria y la candidatura de Edmundo González no estuvieron exentos al hostigamiento, los allanamientos o las detenciones arbitrarias. 51 activistas y dirigentes, según una revisión hecha por TalCual, han sido víctimas de estas acciones entre el 29 de julio y el 5 de agosto.