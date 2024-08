(VIDEO) Rector de la UCAB: Tener “sapos” en las comunidades es algo terrible

08-08-24.-El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), padre jesuita Arturo Peraza, consideró terrible que en las comunidades venezolanas se tengan “sapos” que denuncien a sus propios vecinos, por cuanto este tipo de conductas pueden generar odios que perdurarán más allá del problema político vivido actualmente en el país.La consideración la hizo en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas y transmitido a través de sus canales digitales.Peraza dijo que, a costa de tirar piedras en su propio techo, eso era lo que se hacía en la época de la inquisición, lo que calificó como un capítulo negro en la historia de la iglesia católica, que promovió y aupó este tipo de prácticas.También recordó al mandatario Hugo Chávez, con la llamada Ley Sapo, y cómo él mismo se dio cuenta sobre la necesidad de vetar la norma porque iba más allá de cualquier elemento de racionalidad.“Creo que hay que señalar que esa conducta es un error-horror. El tema del sapo es algo terrible. Dejas rayado a la persona que lo haya hecho, porque el barrio se entera, en el barrio todo se habla, todo se sabe, todo se dice”, añadió.Agregó que denunciar al vecino es muy contrario a la naturaleza de los barrios, por ello invitó a la comunidad y a los representantes de los entes públicos a evitar ese tipo de conductas.Alarma que haya 2 mil 300 detenidos por protestasCon respecto a las detenciones ocurridas en los últimos días en Venezuela, luego de que se conocieran los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral, el rector dijo sentirse alarmado de que el “Estado gobierno diga que tiene 2 mil 300 presos”.Comentó que una profesora fue detenida y están esperando las resultas del proceso, al mismo tiempo precisó que han tratado de hablar para explicar que la docente es una activista social que ayuda en los barrios y no tiene posición política.“El problema no es decir cuántos detenidos tengo y amenazar a una parte de la población, sino fundamentalmente recordarle a los órganos del poder público, especialmente a la policía, que existen procedimientos y derechos que tienen las personas, los cuales deben ser respetados”, expuso.CNE no puede ceder sus funcionesCon respecto a los resultados electorales, manifestó su preocupación porque el CNE no ha publicado las actas, aun cuando han transcurrido 10 días de los comicios del 28 de julio.Agregó que el organismo electoral no puede delegar sus funciones constitucionales en otro órgano del Poder Público, así se llame Tribunal Supremo de Justicia.“La sala electoral del TSJ tiene sus funciones y esto significa que una persona que se vea afectada por unos actos emanados del Consejo Nacional Electoral reclama esa afectación ante esta instancia. La sala electoral no puede ejercer funciones que son propias de la administración electoral y estas funciones no han sido cumplidas”, aseveró.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: