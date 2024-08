Cabello reconoce a cuerpos de seguridad por "operación tun tun": "Habrá justicia y les van a llegar a su casa"

Diosdado Cabello Credito: Archivo

04-08-24.-Un espaldarazo les dio este sábado el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, a los cuerpos de seguridad del Estado que han participado en la llamada «operación tuntún» contra los manifestantes que protestaron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.



Cuando «comenzó el tun tún» y «comenzaron a ser detenidos varios» se acabaron las movilizaciones, celebró durante una emisión especial de su programa Con el mazo dando. «Les mando desde aquí mi reconocimiento total y absoluto al Sebin, a la Dgcim, a la Policía Nacional Bolivariana, al Cicpc» por las acciones que han tomado.



«Al final terminaron su película siempre echando el cuento», indicó. «Ahora vamos por el que pago. Y ya más de uno ha ido capturado. Y después vamos por el que pagó. Aquí nadie aguanta nada en el estómago, porque ellos saben que la derecha deja sola a su gente».



«El Estado venezolano está tomando acciones», afirmó, porque hay «una violencia que no es propia de Venezuela». Denunció «actos de odio, y más que odio: actos de terrorismo».



«Tengan la seguridad de que habrá justicia y les van a llegar a su casa»



Cabello negó que sea obligatorio publicar las actas de las elecciones. «Ellos se inventaron que tienen que publicar las actas. Eso es mentira», dijo. Pero «nosotros no le tenemos miedo a eso, porque tenemos nuestras actas».



Dijo que «bien bueno que las cosas ahora estén en el TSJ» y reiteró que «pronto» hay que tomar decisiones sobre los partidos que no reconocen los resultados del CNE.

