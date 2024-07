Caso Ronald Ojeda: Chile asegura que “no hay motivo jurídico” para que Fiscalía venezolana interrogue a Maickel Villegas

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Credito: Web

20-07-24.-El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, expresó desde el Palacio de Gobierno que no existe “motivo jurídico” para aceptar la solicitud del Ministerio Público venezolano, el cual, pidió hacer una “entrevista” a Maickel Villegas previo a su extradición al país andino.



Villegas, quien es acusado del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cumple en este momento dos meses de prisión preventiva en Costa Rica para luego ser trasladado a Chile, donde la justicia lo espera para imponerle condena por los delitos cometidos, reseñó Infobae.



En este proceso, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, envió una carta al Gobierno chileno pidiendo una colaboración para hacerle in interrogatorio al presunto homicida, una solicitud que fue negada este miércoles.



“No advierto motivo jurídico alguno que justifique una petición de esa naturaleza por parte de la Fiscalía venezolana, pero es de competencia de la autoridad costarricense acceder o no a ella”, señaló Valencia. “Sin perjuicio de aquello, a lo menos desde el punto de vista del Ministerio Público de Chile, no advertimos razón alguna que lo justifique”, recalcó.



Según el fiscal a cargo de la investigación en Chile, Héctor Barros, Villegas fue uno de los primeros sospechosos identificados, al entregar su documento de identidad en una estación de combustible una hora después del asesinato de Ojeda. El individuo habría prestado “cobertura en la calle donde vive la víctima”, amén de conducir uno de los vehículos utilizados en el traslado del malogrado militar disidente del régimen de Maduro.



El segundo sospechoso por el caso de Ojeda, Walter Rodríguez, aún se encuentra prófugo y las autoridades policiales chilenas aseguran que hace tiempo salió de Chile y se encontraría presumiblemente en Venezuela. El único detenido hasta ahora, un adolescente venezolano de 17 años, está recluido en un recinto para menores en Santiago. Hace unos días fue castigado, tras ser descubierto fumando marihuana al interior del penal.



El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, ya descartó categóricamente que Villegas vaya a ser entregado a Venezuela y aseguró que su proceso de extradición a Chile será llevado a cabo con la mayor celeridad posible.



“La persona se encuentra detenida con procesos reforzados de seguridad, dado su alto nivel de peligrosidad asesina y se está a la espera de las indicaciones judiciales, a efecto de activar este proceso de extradición”, señaló Zamora a El Mostrador.



Tras su detención, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, volvió a fustigar la investigación llevada a cabo por la policía chilena y aseguró que enviará una delegación a Costa Rica a fin de entrevistar al sospechoso y “advertir a la opinión pública nacional e internacional la clara posibilidad de que las autoridades chilenas pretendan también manipular la declaración del detenido, sobre la base de falsos positivos, para seguir siendo los mismos usados como un caso de falsa bandera contra nuestra nación”, señaló en su cuenta de X.



Mientras tanto, el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, también criticó la petición del persecutor venezolano.



“En otras oportunidades hemos rechazado transformar investigaciones criminales que son relevantes, porque están vinculadas a delitos graves, en motivo de disputas y polémicas; nos parece poco serio”, indicó Monsalve.