(VIDEO) Familiares de “presos políticos” denuncian “condiciones inhumanas” en cárceles venezolanas

La esposa del periodista Carlos Julio Rojas solicitó al fiscal Tarek William Saab que revise los casos de presos políticos. "Hay mucha impunidad y eso no lo deja bien parado" Credito: Web

19-07-24.-Familiares de “presos políticos” en Venezuela protestaron este jueves frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, contra las “condiciones inhumanas” que -denunciaron- reciben sus parientes en cárceles del país.Andreína Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido en 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria-, dijo a EFE que, en la nación, las “condiciones de reclusión son inhumanas” y “la disidencia es perseguida y criminalizada por pensar distinto”.“En Venezuela siguen violando los derechos humanos”, afirmó Baduel, quien entregó, junto a otros familiares de “presos políticos”, un documento a la Fiscalía con estas denuncias, a propósito del Día Internacional de Nelson Mandela.Asimismo, denunció que su hermano, que -señaló- requiere cuatro operaciones, “duerme en una cama de cemento” y tiene “restricción de alimentación, hidratación y medicación”.Por su parte, Sugled Gasparini denunció que su hermano, John Jairo Gasparini -detenido en 2020 y acusado de un presunto plan para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro-, duerme en un lugar “nada adecuado para un ser humano”, donde “los olores no son nada agradables”.“Quiero pedir, tanto al fiscal (general Tarek William Saab) como al mismo presidente Nicolás Maduro (…), que respeten los derechos de todos los venezolanos, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Necesitamos (…) devolverle la paz a los venezolanos y que cada uno de los presos políticos (…) regresen a sus hogares”, expresó Gasparini.La presidente de la ONG Fordisi, Gricelda Sánchez, exigió el cese de “la persecución”, ya que -consideró- no se “puede hablar de democracia y libertad” cuando hay 301 presos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal.“La democracia está siendo hoy secuestrada”, dijo Sánchez a la agencia EFE.El martes, Foro Penal indicó que, desde principios de 2024 hasta entonces, hubo “114 detenciones arbitrarias con fines políticos, de las cuales 102 arrestos están relacionados con el equipo o las giras” del aspirante presidencial del principal bloque opositor -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, y de la líder antichavista María Corina Machado, quien respalda esta candidatura.El próximo 28 de julio, el país celebrará unos comicios presidenciales en los que competirán diez candidatos, entre ellos el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, y González Urrutia, quien asegura que, de ganar las elecciones, liberará a “todos los presos políticos”.