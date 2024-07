Rector del CNE Juan Carlos Delpino: impedir actos de campaña con arrestos atenta contra derechos políticos

Juan Carlos Delpino, rector del CNE Credito: Web

16-07-24.-El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Carlos Delpino se refirió a las detenciones arbitrarias de opositores durante la campaña, y aseveró que estos arrestos, así como la intimidación, represión y obstáculos a la libre circulación atentan «contra el ejercicio de los derechos políticos».



«Impedir el pacífico desarrollo de los actos de campaña con arrestos arbitrarios, obstáculos a la libre circulación, represalias e intimidación atenta contra el ejercicio de los derechos políticos, por tal motivo hacemos un llamado a que se mantenga el clima pacífico y la igualdad en la campaña electoral, es esencial en una elección libre y justa», dijo Delpino tras un recorrido por centros de formación municipal de miembros de mesa.



Reiteró que todos los candidatos y sus simpatizantes «deben poder desplazarse y reunirse libremente sin temer por su seguridad o ser sometidos a intimidación».



Además, el rector Delpino instó a las autoridades a que «cesen las acciones excesivas que han afectado a comerciantes, transportistas y a activistas, porque perturban la paz a la que apostamos».



Según dos oenegés, 71 personas opositoras o que han prestado servicios a la campaña del candidato Edmundo González Urrutia han sido detenidas de forma arbitraria durante los primeros 10 días de campaña. También se documentaron 13 casos de retención de bienes (como camiones de sonido), dos cierres de comercios y tres allanamientos.



El rector del CNE recordó las funciones de los cuerpos de seguridad, autoridades e instituciones públicas durante la campaña. «Deben observar estrictamente el mandato constitucional de estar al servicio del Estado y no de alguna parcialidad política. Esa norma nos pide un máximo respeto en tiempos de campaña electoral para evitar ventajismos».



Hizo un llamado a los venezolanos a participar en los próximos comicios electorales, y también señaló que aquellos ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, pero que no cuenten con buena conectividad a internet en sus casas o sitios de trabajo, pueden acudir a los centros de formación para completar el curso y recibir su credencial.



«El proceso es seguro, no hay posibilidad de inviolabilidad, el voto es secreto, así como la transparencia por parte del árbitro electoral. Es un acto cívico esencial en democracia y por eso la ciudadanía debe tener la garantía de no sufrir consecuencias indeseables en democracia», dijo.



Delpino resaltó que la campaña se debe desarrollar en «un eje transversal de garantías y derechos, entre los que están: la libertad de movimiento, de expresión y reunión; en igualdad de condiciones para todos, con la intención que se comunique la oferta electoral sin restricciones no contempladas en el marco normativo».



«Es un derecho de todos, cuyo respeto debe ser garantizado por toda la autoridad pública», insistió.



Con información de nota de prensa

