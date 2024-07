(VIDEO) Bolívar: madre del sidorista Daniel Romero se encadena en la CVG exigiendo su libertad

3 de julio de 2024.- Daniel Romero tienen ya un año de estar privado de libertad y desde el inicio de su detención, su derecho a la presunción de inocencia, al juzgamiento en libertad, a la celeridad procesal, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en general han sido permanentemente vulnerados, y no cuenta con atención médica. Actualmente está detenido en el Internado Judicial El Rodeo I, siendo que su familia vive en Puerto Ordaz, estado Bolívar, lo que dificulta las visitas.Está acusado por la misma causa que su compañero de trabajo Leonardo Azocar, a quien hace pocos días le dieron orden de excarcelación, y no se explica del por qué Daniel Romero sigue detenido. Es acusado de los delitos: Asociación para delinquir, Instigación al odio y Boicot., pero en el expediente no existen pruebas que demuestren que sean culpables de dichos delitos. El Ministerio Publico no ha presentado evidencia alguna de que cometiera tales delitos de los que se le acusa. Por tal razón deberían estar en libertad tal como Azocar, y en liberta plena porque tanto Daniel Romero como Leonardo son inocentes y no hay elementos de convicción en su contra.Ante tal razón es que su madre sigue protestando, tomando medidas extremas de encadenarse exigiendo su libertad, todo esto a pesar de su mal estado de salud. En un video grabado desde el portón de la CVG, en Guayana, la madre de Daniel Romero declaraba que: “Le hago un llamado al presidente para que le dé la liberación a Daniel por sus hijos. Tiene a sus hijos en Brasil, y su madre falleció. Todavía no tiene un mes que murió, y esos niños se encuentran solos allá en Brasil, ¿cómo hacemos para traerlos? Tiene que estar su papá en libertad para que pueda trasladar a esos niños, son unos niños menores de edad, uno tiene 13 años y la niña tiene 9 años”.A más de 600 kilómetros de distancia desde donde se encuentra la cárcel el Rodeo I, y descompensada de salud no puede viajar, además sin recursos económicos. Por eso reclama: “Yo soy una madre desesperada, quiero ver a mi hijo. Tengo 8 meses que no lo veo, y yo no sé cómo está, porque la esposa me dice que está bien, pero yo no sé si él está bien o está mal, o las redes salen que está mal de salud, y eso yo no lo sé, porque tengo ocho meses que no lo veo, porque no tengo los recursos para trasladarme a donde él se encuentra, y estoy mal de salud también, no me siento bien”.La salud de Daniel Romero está en riesgo. Así lo hicieron saber desde el Comité de Familiares y Amigos de los trabajadores presos, declarando el pasado mes de mayo que “Romero, de 39 años de edad, en este momento está susceptible a cualquier forma de descompensación. Sufre fuertes dolores estomacales y en su mano izquierda presenta un problema neuropático. La mano da brincos como si tuviera mal de Parkinson. Esto se le produjo durante el proceso de detención. Por eso tal razón desde este comité nos unimos a las voces de sus familiares que claman por urgente atención médica.”Trabajadores de Guayana y de otras partes del país, amigos y familiares, exigen su inmediata libertad. Daniel Romero con más de 12 años de servicio en Sidor, es un trabajador de base del área de Palanquilla, es inocente.