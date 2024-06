Contraloría General Inhabilita a alcaldes opositores para ocupar cargos públicos

20-06-24.-La Contraloría General inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos a los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, de los municipios Tubores y Villalba, respectivamente, en el estado Nueva Esparta, refleja este miércoles la página web de la institución, pese a que los ediles, aseguran, no han sido notificados.«Nosotros no hemos recibido ninguna notificación. Vamos a esperar a que notifiquen», dijo a EFE este miércoles la alcaldesa Vásquez, quien se enteró de su inhabilitación el martes cuando revisaba su estatus en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE).La página de la Contraloría indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo de 2024, aunque no ha habido declaración pública de esa institución.También se conoció más tarde que la página del CNE anunció la inhabilitación de otros alcaldes opositores en el estado Trujillo. Se trata de Yohanti Domínguez, del municipio Carache; José Carrillo, del municipio Urdaneta; Heriberto Materán, del municipio Motatán, y Keiver Peña, del municipio Sucre.El 24 de abril, la Contraloría inhabilitó a cuatro opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer «cualquier cargo» público por 15 años, así como a otro opositor por un período de 12 meses.Los sancionados hasta el año 2039 fueron el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda, norte), Elías Sayegh; el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el exparlamentario Juan Caldera está inhabilitado «por 12 meses».Ninguna institución del Estado se manifestó sobre las razones que condujeron a proceder con estas inhabilitaciones.