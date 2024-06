Colombia: Policía rescata a 21 niños venezolanos en situación de calle en Bogotá

Referencial Credito: Web

14-06-24.-La Policía Nacional de Colombia informó que rescató a 93 niños en situación de mendicidad que se encontraban en las calles de Bogotá. Durante el operativo, se determinó que al menos 21 de ellos eran de nacionalidad venezolana, sin ninguna señal de sus padres o representantes.



«Los encontramos en distintos lugares como restaurantes y supermercados, lugares donde hay un contacto más cercano con la ciudadanía, buscando obtener recursos para diferentes actividades”, reportó el jefe de protección y servicios especiales de la policía, Norberto Caro.



De acuerdo con el portal colombiano Blu Radio, los menores de edad se concentraban principalmente en los barrios de Chapinero, Teusaquillo y Fontibón. Aunque en muchos casos aceptaban alimentos para sobrevivir, por lo general se dedicaban a pedir dinero en efectivo. Por ese motivo, Caro instó a las personas a no darles ningún tipo de bien, ya que esto podría no solo promover esta práctica, sino también por la propia seguridad de los niños



Agregó que los niños rescatados están actualmente bajo resguardo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “El objetivo de estas actividades es salvaguardar los derechos de esta población en particular, que se ha visto afectada por la explotación infantil y la mendicidad, asociada a riesgos sociales como la pobreza, el desplazamiento forzado y el fenómeno migratorio, el cual está en crecimiento en la capital del país”, indicó.



Cifras



Actualmente Colombia es el país con la mayor diáspora venezolana en el mundo, con más de 2,8 millones de migrantes. Esto sin sumar aquellos en tránsito por el país, y que se dirigen hacia la selva del Darién en su travesía hacia Estados Unidos. Esto contempla a su vez una gran cantidad de menores de edad, quienes viajan acompañados por sus padres u otros adultos, aunque en algunos casos, llegan a hacer esta ruta solos.



La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) publicó en septiembre de 2023 su informe Análisis de necesidades de refugiados y migrantes. El documento estima que de una población de alrededor de 1,53 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Latinoamérica y el Caribe, al menos el 16,3 % son venezolanos en tránsito por otros países.



Igualmente, el ICBF reportó que entre los años 2015 y 2022, el Estado colombiano tuvo que intervenir para proteger a unos 14.172 menores de edad migrantes o refugiados venezolanos, mientras que solo en el año 2023 se registraron más de 7.690 procesos abiertos por vulneraciones de derechos.



Estos abarcan no solo a los niños en situación de calle, sino también a aquellos que han sufrido negligencia, la falta absoluta o temporal de sus responsables, actos sexuales y acceso carnal. También los casos rescatados de redes de trabajo infantil, explotación sexual, o reclutamiento forzoso para grupos irregulares.



*Por BluRadio