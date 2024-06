El Observatorio de Prisiones calificó de arbitrarios los traslados de presos

Credito: RFA

07-06-24.-La organización especializada en asuntos penitenciarios cuestionó los traslados de los presos y denunció que los privados de libertad no reciben alimentación adecuada.



Además, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) criticó a la ministra Celsa Bautista porque informó que los privados de libertad eran trasladados a otras ciudades para estar más cerca de sus familias y de los tribunales de sus causas.



Sin embargo, los familiares de los presos denunciaron que no es así. Los presos no sabían para dónde eran trasladados y ellos tampoco. Según las denuncias, hubo presos trasladados a ciudades lejos de sus de los tribunales que llevan sus casos.



Los últimos traslados de presos



El último caso de traslado de presos se registró el pasado fin de semana en el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, antigua cárcel de La Planta, en Caracas.



Más de 50 presos políticos, sociales y extranjeros fueron sacados de sus celdas y enviado a cárceles en Miranda, Lara y Guárico.



Presos sin proteínas



De acuerdo a la nota del OVP, los privados de libertad de la antigua cárcel de La Planta tenían aproximadamente tres meses sin consumir proteínas porque, desde que se registró una fuga en el penal, el nuevo director restringió el ingreso de este tipo de alimentos.



Por ende, su ingesta diaria era a base de arroz y granos como frijoles o caraotas, lo que hizo que algunos reclusos perdieran mucho peso en muy poco tiempo.



Por otro lado, el Observatorio publicó denuncias de los familiares sobre extorsión. Según algunos testimonios, los presos debían pagar entre 10 y 20 dólares para poder recibir alimentos y otros beneficios.



Los extranjeros privados de libertad estarían pagando 10 dólares para recibir una mejor alimentación. Los preso tampoco tenían acceso a servicio de salud, según las familias.



Traslado de presos y sus destinos



La organización informó que a las instalaciones del Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda, enviaron a 24 presos. Por otro lado, a El Rodeo III fueron ingresados al menos 27 presos.



Todavía no hay información precisa del lugar de traslado de todos los privados de libertad.

