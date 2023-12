(VIDEO) Al menos once muertos y tres heridos por colapso de mina en el estado Bolívar

08-12-23.-Al menos once muertos y tres heridos fue el reporte presentado por las autoridades municipales de Protección Civil tras el deslave de una mina a cielo abierto en horas del mediodía de este miércoles 6 de diciembre. El derrumbe tuvo lugar en el sector de San José de Wadamapa, parroquia Ikabarú del municipio Gran Sabana.Los primeros cinco cadáveres rescatados ya fueron reconocidos por sus familiares. En horas de la noche del miércoles se dio a conocer la defunción de Camilo Adelis Benavidez, Argenis Rojas, Patricio Mujica, Francisco Lima y Yonni (por confirmar identidad completa).Sin embargo, en horas del mediodía de este 07 de diciembre, el director de Protección Civil del municipio Gran Sabana, Eduardo Pérez, confirmó que el equipo de rescate recuperó seis cadáveres más durante las labores de rescate realizadas en la mañana.“Hasta el momento, se han recuperado once cuerpos. En la mañana de hoy se recuperaron seis y continuamos a la espera. Se está manejando información de que puede haber personas que no han sido anotadas en la lista de personas que laboraban en esta mina, pueden ser paleros que van por su cuenta y estuvieron presentes en el derrumbe. Estamos haciendo acompañamiento a quienes hacen labor de rescate en la zona. Hay una altura de 22 metros, el terreno es bastante arenizo y para estos trabajos hay derrumbes de tierra muy fácilmente. Dos de los cuerpos eran de indígenas de la zona y ya fueron entregados a sus familiares. Estamos esperando el apoyo del gobernador que vendrá con un helicóptero para trasladar los otros cuerpos”, informó Pérez.Los tres heridos son de nacionalidad brasileña y responden a los nombres de Edevaldo da Silva Almeida, José Edemilson Da Silva y Leonardo Dos Santos. Los lesionados fueron trasladados al hospital local Rosario Vera Zurtia, en Santa Elena de Uairén.Según un representante de la ONG Kapé Kapé, el deslave fue producto del achicamiento constante de la mina por parte de los mineros, aunado a la falta de previsiones correctas para el trabajo y la falta de equipos de seguridad.Por otro lado, la organización no gubernamental SOS Orinoco aseguró a través de su cuenta en la red social X, que, fueron al menos, 18 personas que murieron durante el colapso de la mina Pariba de San José de Wadamapa, en Icabarú, estado Bolívar.“Se desplomó un barranco de 10 metros en la misma mina: al menos 18 muertos venezolanos, indígenas y 3 lesionados brasileños”, indicó S.O.S Orinoco.Este es el segundo derrumbe que se vive en esta mina durante el 2023. El primero tuvo lugar hace menos de un mes, el pasado 12 de noviembre que dejó una persona herida que trasladaron al hospital de Santa Elena de Uairén con diversas lesiones.*Con información de Radio Fe y Alegría y RSS