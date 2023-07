Expulsan al sacerdote Enrique "Kike" Morillo de la iglesia católica en Venezuela por presunto abuso sexual

27-07-23.-El Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Caracas, anunció la expulsión del estado clerical del sacerdote Enrique “Kike” Antonio Alaña Morillo, después de un proceso administrativo penal interno de la Iglesia Católica, según lo previsto en el canon 1720 del Derecho Canónico.La decisión fue tomada por mandato de la Santa Sede, Roma, y ha sido puesta en conocimiento de los obispos auxiliares, los vicarios episcopales, los sacerdotes de la jurisdicción y todos los fieles que peregrinan en la Arquidiócesis de Caracas.Aunque en las redes sociales se sugiere que Alaña Morillo es un presunto abusador sexual, el comunicado no informa sobre los delitos cometidos.Sacerdote Enrique “Kike” Antonio Alaña Morillo es expulsado del estado clerical por la Iglesia Católica en Venezuela.La Arquidiócesis de Caracas informó que la decisión fue tomada después de una investigación previa y por mandato de la Santa Sede, Roma. Alaña Morillo, fundador de la plataforma Arca Iberoamérica, ya no es sacerdote católico.El comunicado no especifica los delitos cometidos por Alaña Morillo.*Con información de de ACI prensa