Chile: Fiscales pedirán prisión para extranjeros indocumentados detenidos

09-04-23.-Las fiscalías de la Región Metropolitana de la capital chilena pedirán prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y que no cuenten con documentos de identidad, hasta que se pueda comprobar «de manera efectiva» quiénes son.



El fiscal nacional, Ángel Valencia, lo anunció este jueves después de reunirse de manera extraordinaria con los cuatro responsables territoriales del Ministerio Público en la Región Metropolitana de Santiago, tras la muerte del tercer policía en servicio en menos de un mes, en la madrugada de este jueves en la comuna de Santiago.



«Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad», expresó Valencia.



Valencia aseguró que pedirán al Gobierno avanzar en reglas «más claras y precisas» para identificar a los migrantes detenidos tras cometer un delito: «Tenemos un problema grave con extranjeros indocumentados que no cuentan con célula nacional de identidad o una célula para extranjeros», dijo.



El Ministerio Público también exigió al Ministerio de Justicia de Chile que «adopte todas las medidas y se apuren todas las diligencias necesarias para contar con un sistema eficaz» para esclarecer delitos graves.

