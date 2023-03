(VIDEO) Lucía Martínez, un ejemplo de resistencia y de lucha por los derechos yukpa

Hoy en el Día Internacional de la Mujer, rendimos tributo a Lucía Martínez, viuda del cacique Sabino Romero y una de las líderes del pueblo yukpa. Lucía, como la llaman sus compañeros y amigos de lucha, ha significado para la lucha de los pueblos originarios una de las grandes motivadoras, ella ha tenido que aprender a hablar español para poder sacar afuera todo su dolor, toda su rabia de ver como han ido despareciendo en manos de ganaderos de la Sierra de Perijá a los grandes guerreros en el rescate de sus tierras ancestrales.

Sus manos no dejan de tejer sombreros y cestería para costear los gastos y llegar a la Capital para poder ser escuchada frente a la Fiscalía, ministerios y ante organizaciones para no dejar caer la causa yukpa y de hacer justicia en los casos de Sabino y de tantos yukpa caídos en esta guerra de exterminio que han emprendido los ganaderos de la Sierra contra los que se han atrevido a recuperar sus suelos.

Lucía ha sufrido persecuciones y también resultó herida cuando asesinaron a Sabino junto a su pequeño hijo, sin embargo Lucía no se atemorizó, no se amedrentó, ella continúa su lucha, por la dignidad de las mujeres del pueblo yukpa, por el respeto que se merecen y la persistencia ante un estado que todavía no ha sabido o se muestra muy ignorante ante la importancia de nuestros pueblos originarios.

Lucía es un símbolo de lucha que nos retrotrae a nuestros orígenes caribes. Lucía es resistencia y lucha, valor y dignidad.