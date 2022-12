A once meses del año 2022 ya se contabiliza un total de 211 femicidios a nivel nacional

Referencial Credito: Web

14-12-22.-Estamos a un poco más de 11 meses del año 2022 y la cantidad de casos de femicidios no deja de aumentar en Venezuela. Este noviembre ocurrieron 18 casos para un total de 211 femicidios registrados en medios digitales, reporta en su informe el Monitor de Femicidios Utopix.



Las cifras de violencia machista y femicidios no dejan de aumentar año tras año en Venezuela, esto impacta brutalmente en la vida de las mujeres y las niñas. De acuerdo al monitoreo de Utopix, durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría 1 femicidio cada 72 horas. Para el año 2021 la media es de 1 femicidio cada 36 horas. Este año 2022 la media hasta septiembre es de 1 femicidio cada 38 horas.



Las cifras y los hechos en los que se asesina a una mujer se conocen gracias a la acción de activistas feministas que hacen un esfuerzo por visualizar esta problemática ya que el gobierno no ofrece cifras oficiales de los feminicidios ocurridos en el país. Muchos de los casos ni siquiera son difundidos en los medios.



Como escribe Suhey Ochoa de Pan y Rosas Venezuela, "El recién pasado 25 de noviembre, diversas organizaciones y colectivos feministas realizamos una exitosa concentración para protestar en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, alzando nuestra voz contra los femicidios. Porque el dolor y la rabia ante cada femicidio reafirma la necesidad del movimiento de mujeres de no abandonar nunca las calles. Es urgente que sigamos fortaleciendo el grito de “Ni Una Menos” en Venezuela, siguiendo el ejemplo de toda Latinoamérica y el resto del mundo. Porque nuestra mejor arma es la movilización y la organización contra la violencia a las mujeres y que esto nos permita señalar quiénes son los responsables. ¡El Estado y el gobierno son responsables!".



Para la integrante de Pan y Rosas "La fuerza de nuestro movimiento de mujeres expresa nuestro hartazgo con la violencia femicida. Por eso hacemos un llamado a todas las mujeres a organizarse en sus puestos de trabajo, estudio y comunidades de forma democrática y que de estos espacios surjan organizaciones independientes que nos permita poner en la agenda nacional nuestras demandas fundamentales. Para ello es preciso organizarnos y salir a las calles, exijamos justicia por cada una de estas mujeres que tenían un nombre y una vida detrás a la cual se les puso fin de forma violenta."



Además Ochoa plantea la exigencia de "casas de abrigo para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia. Garantizados por el Estado y bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial."



Reproducimos a continuación partes del reporte del mes de noviembre que elabora periódicamente Monitor Femicidios Utopix que puedes leer íntegramente aquí.



A once meses del año 2022 ya se contabiliza un total de 211 femicidios a nivel nacional entre enero y noviembre. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que sólo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres.



Además ocurrieron 10 femicidios en grado de frustración y un total de 7 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Perú y Chile. Frente a esta realidad debemos visibilizarla y darle voz a esas mujeres y niñas que murieron a manos de la violencia femicida exigiendo al Estado venezolano acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores.



¿Cuántos femicidios ocurren por hora durante el año 2022?



Hemos podido observar cómo durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría 1 femicidio cada 72 horas. Para el año 2021 la media es de 1 femicidio cada 36 horas. Este año 2022 la media hasta septiembre es de 1 femicidio cada 38 horas.



Los femicidios en noviembre 2022



Los estados con mayor cantidad de femicidios este mes son el estado Bolívar con 4 casos de femicidios; seguidos del estado Zulia con 3 casos; seguido de los estados Distrito Capital, Nueva Esparta y Anzoátegui con 2 casos cada uno; y los estados Monagas, Aragua, Guárico, Carabobo y Apure con 1 caso respectivamente.



Comparación 2019-2022



Edades de las víctimas



La mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 16 a 25 años y entre los 31 y 35 años, y 1 caso en los que la edad no apareció en las noticias.



Características de las víctimas



6 de las víctimas eran madres, 7 niños, niñas y adolescentes quedaron huerfánxs, en 1 caso los familiares de las mujeres reseñan maltratos, 1 mujer era trans y trabajadora sexual, 3 familiares fueron muertos o heridos durante el hecho y en 2 casos hay antecedentes de acosos.



Tipos de arma utilizada



En 3 casos los femicidios ocurrieron por armas de fuego, en 7 casos los femicidas usaron armas blancas, en 1 caso la causa fue por golpes, en 5 casos por asfixia mecánica, en 1 caso el femicida utilizó el fuego, y 1 caso fue por envenenamiento.



Tipos de femicidios



7 femicidios fueron íntimos, 3 femicidios por bandas delincuenciales, 2 femicidios infantiles, 1 femicidio familiar, 1 femicidio por conexión, 1 posible feminicidio por aborto clandestino, 1 transfemicidio, 1 femicidio no íntimo y 1 posible inducción al suicidio.

