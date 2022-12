(VIDEO) Activistas LGBTI marcharon a la Asamblea Nacional tras encadenarse ante la Defensoría exigiendo sus derechos

01-12-22.-Luego de cumplir nueve días de protesta encadenados frente a la Defensoría del Pueblo, activistas de la comunidad sexo-género diversa (LGBTIQ+), dieron por concluida su acción realizando una nutrida marcha hasta la Asamblea Nacional (AN) en la que sostuvieron una reunión con representantes del Legislativo donde se les prometió que se realizarían los primeros cambios de nombre para personas trans el próximo 7 de diciembre.La marcha partió desde la Plaza Morelos, donde se encontraban los activistas que desde hace más de una semana se mantenían encadenados, recorriendo las avenidas México y Universidad, hasta la entrada de la Asamblea Nacional. Se destacaban las banderas y pancartas con las principales demandas, explicándolas en continuas declaraciones durante el recorrido. La Policía Nacional no dejó un tan solo momento de escoltar, buscando incluso desviar el recorrido por calles de menor tránsito.En la protesta se exige la derogación de un artículo del código de justicia militar que condena hasta tres años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles. Además, exigen que las personas transexuales puedan cambiar su nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009 que no ha sido respetado y, por consiguiente, los miembros de esta comunidad viven con identidades que no corresponden a su género. Entre las demandas también está la solicitud a la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario que se introdujo en 2014, sin que se haya iniciado el debate entre los diputados.En la protesta se exige la derogación de un artículo del código de justicia militar que condena hasta tres años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles. Además, exigen que las personas transexuales puedan cambiar su nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009 que no ha sido respetado y, por consiguiente, los miembros de esta comunidad viven con identidades que no corresponden a su género. Entre las demandas también está la solicitud a la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario que se introdujo en 2014, sin que se haya iniciado el debate entre los diputados."Y dónde están, y dónde están los diputados que juraron igualdad", cantan durante la marcha en las calles de Caracas en su lucha contra la criminalización y discriminación hacia la comunidad sexo-género diversa y por plenos derechos.Una vez ya frente a la Asamblea Nacional realizaron un acto simbólico donde se sacaron las cadenas al mismo tiempo que entonaban el himno luego ingresaron a la sede de la AN, mientras que el resto de manifestantes se quedó frente a un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Declararon que realizaron una reunión con la diputada Iris Valera y el diputado Pedro Infante, en la misma, manifestaron que se les prometió hacer cumplir el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil que permite el cambio de nombre a personas trans y acordaron que el miércoles 7 de diciembre se reunirán con rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar cambios de nombre a 10 personas."Hoy podemos irnos felices porque ganamos una batalla", dijo Koddy Campos, uno de los activistas que se encadenó, al salir de una reunión con diputados que les prometieron que acordarán con el Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir la Ley de Registro Civil que contempla el cambio de nombre por razones de género, un derecho asentado en 2009 y que no ha sido respetado por las instituciones.Como declara Suhey Ochoa de Pan y Rosas, “hay que masificar la lucha por el reconocimiento legal de la identidad de las mujeres y hombres trans, hay que dar un basta de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, un basta de violencia, discriminación y extorsión de la policía hacia la población LGBTI... hay que unir todas las fuerzas en la lucha la legalización de las uniones ente parejas del mismo sexo que así lo deseen, por el reconocimiento pleno, a las parejas del mismo sexo, de todos los derechos económicos, legales, familiares y de seguridad social derivados de las relaciones laborales y de su unión legal".