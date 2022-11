Linda Loaiza López: A 4 años de la sentencia de la CorteIDH el Estado venezolano no ha tomado acciones en su caso

19-11-22.-Este miércoles, 16 de noviembre, se cumplieron cuatro años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificara la sentencia condenatoria contra el estado venezolano por el caso de Linda Loaiza.Linda Loaiza López Soto, quien es abogada y defensora de los derechos humanos, se refirió a través de su cuenta en Twitter sobre la sentencia, asegurando que "no abrió ninguna puerta" para que el sistema de justicia venezolano "hiciera algún gesto reivindicador de su nefasta actuación" en su caso.Aunque considera que quizás para otras víctimas no es diferente, "esa sentencia sigue mostrando la cara inocultable de la impunidad sistemática en Venezuela".También, enfatizó en que no es suficiente un fallo internacional como la sentencia de la Corte IDH, «si el Estado no cumple con ese mandato»."Sigue la impunidad abriendo la puerta para la continuidad de estos crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes", lamentó Loaiza en su publicación.Linda Loaiza López fue víctima de un secuestro en el año 2001 por parte de Luis Carrera Almoina, quien la violó, torturó, mutiló y casi la conduce a la muerte durante su cautiverio que duró casi cuatro meses.Luis Carrera Almoina, el culpable, recibió una condena en 2006 de seis años de prisión y salió en libertad dos años después, cuando un tribunal decidió que ya había cumplido su pena.