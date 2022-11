(VIDEO) MP investiga a efectivos de la PNB por brutal agresión a un adulto mayor en Caracas

07-11-22.- Los abusos policiales son más frecuentes de lo que las redes muestran. En esta oportunidad un anciano fue brutalmente golpeado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Sucre en el sector de Ruperto Lugo.

No son pocas las denuncias, pero son más los testimonios de personas que han sido victimas de violencia por parte de funcionarios policiales. Muchas personas deciden no denunciar por no confiar en los organismos de justicias del país y considerar que los cuerpos de "seguridad" del Estado gozan de impunidad.

Al respecto el Fiscal General de la república Tarek William Saab ha promovido la grabación de videos cuando se observe o se sea victima de abuso policial, sin embargo muchas han sido las denuncias de personas que han intentado grabar escenasd de abuso y han terminado golpeadas y despojados de sus teléfonos.

Afortunadamente en esta oportunidad esta abuso pudo ser grabado, por lo tanto la denuncia no solo es pública, sino que ha inundado las redes.

La población clama justicia.

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que la Fiscalía 89 del Área Metropolitana de Caracas se encuentra en proceso de investigación de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que agredieron a un señor de la tercera edad, en una panadería en la calle Real de Ruperto Lugo, Municipio Libertador.



"Designada Fiscalía 83 AMC para #investigar a funcionarios de la PNB que golpearon salvajemente -violándole sus DDHH– a un anciano indefenso que se encontraba en una panadería: brutal hecho ocurrido en la Calle Real de Ruperto Lugo, Municipio Libertador", informó Saab a través de su cuenta en twitter.



Indicó que "dichos delincuentes uniformados serán imputados por los delitos de tratos crueles inhumanos y degradantes para ser privados de libertad".