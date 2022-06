El MAS condenó incremento de la violencia política en el país

Segundo Meléndez, presidente del Mas Credito: PS

13-06-22.-Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, condenó este lunes la violencia política que en los últimos días se ha hecho sentir nuevamente en el país. “Por una parte, la agresión al dirigente político Juan Guaidó en el estado Cojedes y por otro lado, la detención de un grupo de jóvenes que realizaban en Chacao en homenaje a Neomar Lander, jóven caído en las protestas de 2017”.



Explicó que en ambos casos, se trataría de un “error grave” por parte del Gobierno nacional, destacando que su principal responsabilidad es garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y “mientras Guaidó no sea sometido a un juicio que diga que no puede activar políticamente en las calles de Venezuela, no puede ser agredido, ni perseguido o atacado, tal como ocurrió en el estado Cojedes por un grupo evidentemente perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV”.



En cuanto a la situación de los jóvenes detenidos y posteriormente liberados en el municipio Chacao, el dirigente naranja argumento que aparentemente una decisión del alcalde Gustavo Duque llevó a la detención de los jóvenes por parte de la policía municipal e intervenciones posteriores del Gobierno nacional condujeron a que algunos de esos jóvenes quedaran sometidos a régimen de presentación “dejando en entredicho su situación jurídica”.



Enfatizó que este tipo de eventos son reprochables y contrarios al planteamiento que desde la tolda naranja vienen realizando acerca de que la salida social, política y económica a la crisis en Venezuela tiene que ser pacífica, democrática, constitucional y electoral, al tiempo que hizo un llamado a la oposición venezolana a hacer “un gran esfuerzo” que permita que la mayoría de los venezolanos “retorne al voto como instrumento fundamental de lucha y credibilidad en su dirección política”.



Política norteamericana “incoherente”



Segundo Meléndez advirtió que existen contradicciones en la política norteamericana relacionadas con América Latina y particularmente con Venezuela cuando el presidente Joe Biden enviara una comisión de alto nivel a entrevistarse con el presidente Maduro “que implica a nuestro juicio, un reconocimiento a Maduro como quien está gobernando Venezuela” algo que es visto desde el partido naranja como un “paso positivo” al abrir posibilidades de que se reduzcan las sanciones que pesan sobre el país.



Calificó como una “clara incoherencia” que en la Cumbre de las Américas, Joe Biden llamara vía telefónica al ciudadano Juan Guaidó “seguramente entendiéndolo como jefe de la oposición venezolana, algo que se desdice con el hecho de querer establecer relaciones sinceras y transparentes con Venezuela”.



Por otra parte, señaló que el mandatario del país del norte “ha dado saltos de una política a otra” que podrían ser contrarios al restablecimiento de las relaciones entre ambos países, como es el caso de la exclusión de Venezuela, junto a Cuba y Nicaragua de Cumbre de las Américas realizada recientemente en los Ángeles, California que al haber sido convocada sobre un rasero ideológico, no contribuye a la solución de los problemas en América Latina, una de las razones por la cual creemos que este evento fue un verdadero fracaso”.



“En el caso de Venezuela, La Cumbre de las Américas terminó reduciéndose a una oferta sobre un aporte de unos millones de dólares para atender a la diáspora venezolana. ¿Cómo se va a administrar eso? No lo sabemos, pero en todo caso es una decisión pírrica en relación a lo que pudo haber sido una reunión convocada por el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó.