Efemérides del 13 de octubre: Día para la Reducción de Desastres (ojo con el cambio climático)

Algunas efemérides de un día como hoy, 13 de octubre:

Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Tiene el objetivo de promover planes y acciones para minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante ellos. Hoy el criterio es que siendo resultado del impacto de fenómenos "naturales", sus peores efectos sobre las poblaciones son en realidad provocados por la falta de previsión y planificación, y la ausencia de las medidas apropiadas para disminuir los riesgos y la exposición humana a los mismos. El día fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuya Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) adopta la idea de que: "Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza". En los desastres naturales se producen pérdidas de vidas humanas y materiales, sobre todo cuando no son tomadas las previsiones y medidas oportunas, como en los casos de inundaciones, tormentas y olas de calor que, por cierto, vienen aumentando en los últimos decenios a medida que avanza el llamado cambio climático (en realidad alteración del clima por las actividades de llas sociedades humanas). Hay, por supuesto, eventos extremos, como los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, pero se sabe que los daños y las muertes pueden reducirse o incluso evitarse, por ejemplo, tomando precauciones respecto a las construcciones en zonas sísmicas, o alejando los asentamientos humanos de volcanes que podrían entrar en erupción, no construyendo viviendas en terrenos inestables o en los márgenes de los ríos que se desbordan, etc. El hecho de tener siempre preparado al algún tipo de ayuda de emergencia, contar con infraestructuras más adecuadas y seguras, vigilar el estado de los cursos de agua y el movimiento poblacional en las áreas de riesgo, puede ayudar indudablemente a evitar mayores daños. Por eso es que se asume que el impacto de los eventos naturales no tiene por qué llegar a convertirse en un "desastre" si estamos preparados para cuando puedan volver a ocurrir. Y esta es en gran parte una tarea de los gobiernos locales y regionales, además de los gobiernos nacionales de los países e incluso de acuerdos intergubernamentales e internacionales. En Venezuela se han producido desastres naturales como el deslave y las inundaciones que causaron muertos, heridos y destrucción en La Guaira, en Las Tejerías o en El río Limón (Aragua) y otros parecidos. Pero mientras se intenta reducir los desastres naturales hay naciones guerreristas y organizaciones en extremo violentas que se empeñan en producir desastres antinaturales y contra la humanidad, incluso con peores consecuencias. Día Mundial de los Jardines Botánicos. Este día, que se celebra el segundo viernes del mes de octubre, tiene la finalidad de promover la conservación de estos espacios naturales, que son destinados a la muestra, preservación y estudio de la vida y los recursos vegetales de una región, de un país o de especies vegetales de distintas partes del planeta. Tienen por una parte una finalidad informativa, como si fuera museos naturales de especímenes vegetales vivos, que preservan en sus espacio a las especies plantadas y nos ayudan a forjar conciencia sobre la importancia de esas plantas, la valoración de su existencia en los ecosistemas, la apreciación de su singularidad o de su belleza y nos sensibilizan frente a la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies vegetales que a su vez pueden ser esenciales para otras o para formas de vida animal. De acuerdo al Botanic Gardens Conservation International (BGCI), el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) un Jardín Botánico es una institución que conserva colecciones de plantas, mantenidas y ordenadas científicamente, además de promover la conservación, preservación y el uso sustentable de plantas endémicas y especies vegetales de diversos territorios de nuestro planeta. Los jardines botánicos, a su vez, deben ser atendidos, mantenidos y conservados por las autoridades y por la ciudadanía para su disfrute colectivo y también con fines pedagógicos. Día Mundial contra la Trombosis. Se escogió el 13 de octubre por el nacimiento de Rudolf Virchow, médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, la cual consiste en la formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o arteria, lo que puede generar diversas consecuencias, como un infarto, una enfermedad cardiovascular e incluso un problema cerebral. Día Internacional del Lenguaje Claro. Busca la promoción del lenguaje claro en los organismos y dependencias del Estado. Se refiere a evitar los tecnicismos o el lenguaje jurídico complicado en todas las instancias y poderes estatales, para facilitar los servicios y trámites a las personas. El "lenguaje claro" es definido como un estilo de comunicación entendible y comprensible por el común de las personas. Un lenguaje claro es muy importante para el ejercicio de los derechos ciudadanos, para el acceso a la justicia y para una mayor transparencia en la función pública. Muchos gobiernos evitan llamarle "al pan, pan y al vino, vino" y hasta incluso le ponen a las realidades nombres absolutamente opuestos a lo que son, una manera de manipular usando el lenguaje como una máscara y no para comunicarse francamente con la ciudadanía. La opacidad o poca transparencia informativa, así como el lenguaje leguleyo y enrevesado, como también el poco riguroso o poco serio, dificultan la información y conocimiento al que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas de un país, lo que a su vez incide en un deterioro de la democracia y del ejercicio del conjunto de los derechos. Simón Bolívar escribe "Mi Delirio Sobre el Chimborazo" (1822). Es una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, único escrito de Bolívar bajo el género poético pero escrito en prosa. En ella, el Libertador relata su ascenso al monte Chimborazo en Ecuador, su viaje desde Venezuela hasta los Andes ecuatorianos y cómo, en el pico, experimenta un delirio en el que se encuentra con el dios del tiempo. Durante esa experiencia con las dimensiones del tiempo, Bolívar reflexiona sobre la eternidad, los eventos políticos del momento en América y la "pasión violenta" que despierta en su ser el proyecto de independencia y de creación de la Gran Colombia. Allí Bolívar en lenguaje metafórico representa a través de su relato los conceptos de la causa independentista y refleja sus ideales revolucionarios de la Unión Suramericana de los pueblos. Durante este ascenso, de manera alegórica y simbólica, tanto Bolívar como el paisaje se transforman, tomándo su persona la figura y el rol del héroe históricamente comprometido, y la magestuosa montaña se convierte en una dimensión mítica, donde tiene lugar a la presencia de dioses como el que representa al tiempo sobre el que la historia transcurre. Nace Mary Kingsley (1862) fue una escritora y exploradora inglesa que tuvo una gran influencia en las ideas europeas sobre África y su gente. Viajó a África y recopiló el material necesario para finalizar un libro que su padre había empezado acerca de la cultura y las tradiciones de las tribus y las poblaciones africanas. Johann Paliza descubre un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, desde el observatorio de Pula, Croacia. Bautizado (205) Martha . Está nombrado por Martha de Betania, un personaje de la Biblia (1879). En 1884, el meridiano de Greenwich es adoptado como referencia para medir las longitudes de la Tierra en una conferencia internacional celebrada en Washington (EE.UU.). El meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano "0" o primer meridiano, es una línea imaginaria que atraviesa el distrito de Greenwich en Londres, tomada como punto de referencia tanto para medir las longitudes terrestres como para establecer los husos horarios. Se tienen en cuenta los grados al este o al oeste del meridiano de Greenwich para determinar la ubicación geográfica y la hora local en diferentes partes del mundo. Nace Graciela Rincón Calcaño (1904) fue una poetisa, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Reconocida como la autora de la letra del himno a la virgen de Chiquinquirá, patrona religiosa del Estado Zulia en Venezuela. Fue diplomática de las embajadas de Venezuela en Cuba y Haití. En 1945 luchó incansablemente junto a otras aguerridas de la época ante el Congreso Nacional de Venezuela, hasta lograr en 1947 el legítimo derecho al voto para todas las mujeres en la República de Venezuela. En 1908, el químico alemán Fritz Haber, registra la patente del amoniaco. Muere Karl Gjellerup (1919). Fue un escritor, poeta y dramaturgo danés. A partir de 1892 vivió en Alemania y escribió muchas de sus obras en alemán. Sus últimos escritos muestran un gran interés por el budismo. Entre su producción destacan las novelas: Un idealista 1878, Minna 1889 y El peregrino Kamanita 1906, así como numerosos poemas y obras teatrales. Compartió el Premio Nobel de Literatura 1917 con el escritor Henrik Pontoppidan. Hace 94 años nació el fundador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, Schafik Handal, quien fue activista y militante revolucionario que luchó por la democracia y la justicia social del pueblo salvadoreño. El fundador del FMLN nació en la ciudad Usulután, el 13 de octubre de 1930, y falleció en San Salvador, el 24 de enero de 2006. Fue Secretario General del Partido Comunista Salvadoreño entre 1973-1994. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n386973.html Muere Elzie Crisler Segar (1938). Fue un historietista estadounidense, creador del personaje Popeye, que apareció por primera vez en su tira de prensa Thimble Theatre en 1929. Muere Xu Yun Da Shi (1959) fue un maestro "chan" (zen) y uno de los profesores budistas más influyentes de los siglos XIX y XX a la edad de 120 años. Día del zapatazo del presidente soviético Nikita Kruschev en la ONU. El 13 de octubre de 1960, durante la XV Asamblea General de Naciones Unidas, el líder de la Unión Soviética, Kruschev, molesto por los repetitivos discursos que no son escuchados, golpea fuertemente el pupitre con su zapato, y se queja contra el Secretario General de la ONU Hammarskjöld, por su "actitud colonialista en el Congo y pro colonial en todas partes", proponiendo la sustitución de este cargo por una troika en la que el Este, el Oeste y el Tercer Mundo tengan cada uno su propio representante. La propuesta es rechazada por EE.UU. En 1972, se estrella en Los Andes un avión uruguayo con destino a Chile y los supervivientes se ven forzados a comer cadáveres de sus compañeros fallecidos, al permanecer extraviados y aislados durante dos meses. Era la única manera de alimentarse y mantenerse con vida los pasajeros que sobrevivieron al accidente. En el avión viajaban 45 personas, entre ellas el equipo de deportistas uruguayos. Sobre esta experiencia y el relato de algunos supervivientes se hizo la película La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Vierci. Solo 16 lograron sobrevivir. La película destaca la resiliencia y la lucha por la supervivencia de estos jóvenes en un entorno hostil, destando la importancia del sentido de grupo, el manejo de las emociones y las relaciones humanas para enfrentar semejante drama. Premio Nobel de la Paz en 1980, para el activista humanitario y de derechos Adolfo Pérez Esquivel, argentino (de origen gallego) por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras militares latinoamericanas. Ha sido un luchador contra los desmanes de la dictadura militar argentina de los años 70-80, por el castigo de sus crímenes y en favor de otras causas socio-políticas como la oposición a que se sacrifique a los pueblos para el pago de deudas externas ilegítimas que contraen los gobiernos. Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía célular (1983). La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado teléfono móvil o teléfono celular. Muere Walter Houser Brattain (1987). Fue un físico, nacido en China, inventó el transistor. En los laboratorios de la Compañía Telefónica Bell (EE.UU), él y los físicos estadounidenses William Shockley y John Bardeen inventaron un pequeño dispositivo electrónico llamado transistor. Se utilizaría comercialmente en radios portátiles, audífonos y otros aparatos. Este trabajo le mereció el Premio Nobel de Física en 1956. El Premio Nobel lo compartió con Bardeen y Shockley por sus aportes relacionados con los semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor, que llevó a la creación de este dispositivo tan importante para las industrias de la radio y la teléfonía. Se crean las parroquias de San Bernardino y la de San Pedro en Caracas (1994). En 2001: muere en Barquisimeto el actor venezolano Orangel el Delfín (n1939). Rodó películas y protagonizó papeles en producciones de televisión con otros artistas destacados. En 2006, Muhammad Yunus (de Bangladesh) y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos, destinados a los pobres, fundamentalmente a mujeres. Sin embargo, algunos tipos de microcréditos también han sido denunciados por movimientos de mujeres en paises pobres como mecanismos de sometimiento de trabajadoras. En 2006, Abimael Guzmán, conocido como ‘presidente Gonzalo’, fundador del grupo comunista armado Sendero Luminoso, del Perú, es condenado a cadena perpetua por un tribunal peruano. En 2009, el tenor mexicano-español Plácido Domingo recibe el mayor premio de la música clásica, de la Fundación Birgit Nilsson, una especie de Nobel de la música clásica, que lleva el nombre de una soprano sueca, quien pidió en su testamento que con parte de su fortuna se concediera cada tres años un galardón en su memoria y el primero en recibirlo fue Plácido Domingo, quien es director y cantante de ópera. El tenor donó el dinero del premio al concurso Operalia, promovido por él mismo para apoyar a jóvenes cantantes. Escuchar a Plácido Domingo cantando junto a Birgit Nilsson. En 2010 finaliza con éxito la operación de rescate de los 33 mineros atrapados durante 70 días, desde el 5 de agosto, en el yacimiento de la mina San José al norte de Chile. Esta experiencia de sobrevivencia y la operación de recate fueron incluso inspiradoras de una película, llamada "Los 33" que narra la historia real de esos mineros chilenos, la cual fue dirigida por Patricia Riggen y cuenta con un elenco que incluye a Antonio Banderas, Juliette Binoche y Rodrigo Santoro. Los mineros estuvieron atrapados durante esos días a más de 700 metros de profundidad antes de ser rescatados. También en esta experiencia se destaca el papel de la unión y relaciones de grupo, la esperanza, la organización, el control emocional y el liderazgo positivo. En 2016, el cantante, compositor y músico estadounidende Bob Dylan, gana el premio Nobel de Literatura, en reconocimiento por haber creado "nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la música". Ha sido un referente para los movimientos sociales en los EE.UU por sus mensajes. Escuchar a Bob Dylan. En 2018, en San Pedro Sula (Honduras), se inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos, con más de 5000 personas en su mayoría hondureños, con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida, empujados por la pobreza y violencia en su país de origen. Migraciones similares se has hecho frecuentes desde distintos países suramericanos y de Centroamérica, como las que hoy en día incluyen a numerosos venezolanos que atraviesan en masa la peligrosa selva de Darien. Gobiernos como el de México han pedido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender a los migrantes, que se trasladan en condiciones de riesgo y que son víctimas de violaciones de derechos en las fronteras. En 2019, el movimiento popular de protesta francés que recibió el nombre de "chalecos amarillos" por la indumentaria usada en sus manifestaciones, volvía una vez más a las calles francesas cumpliendo así la 48 semana consecutiva de lucha. Ver: Francia: los Chalecos Amarillos siguen en las calles (aporrea.org) En 2021 falleció el locutor venezolano, Porfirio Torres, la voz del tan escuchado e ilustrativo programa "Nuestro Insólito Universo". Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n368516.html El 13 de octubre de 2022, en las disciplinas de Judo, Ciclismo de Pista, Boxeo, Gimnasia, Lucha y Canotaje, Venezuela sumaba 1 presea de Oro, así como 5 de Plata y 4 de Bronce, en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n377391.html En 2023, el Secretario General de Naciones Unidas, le recuerda a Israel que "Incluso las guerras tienen reglas". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386978.html Ese mismo día, 13 de octubre, el Embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, declaraba: "Hay que acabar con la cultura de impunidad que goza Israel". Ver: www.aporrea.org/actualidad/n386969.html En 2024, el genocida gobernante de Israel, Benjamín Netanyahu, pide a las Naciones Unidas que retiren inmediatamente su "fuerza de mantenimiento de la paz" en el sur del Líbano de las zonas donde Israel está luchando contra la milicia libanesa Hezbolá, diciendo que está utilizando a las tropas internacionales como "escudos humanos". Sin embargo Israel era acusado de atacar a funcionarios civiles de la ONU por brindar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza.

