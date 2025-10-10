Efemérides del 10 de octubre: Día del Soldado Venezolano, y Contra la Pena de Muerte

Es 10 de octubre de 2025. Han transcurrido 283 días del año y faltan 82 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 10 de octubre:

Día del Soldado Venezolano . Se conmemora con motivo de la finalización de la Campaña Admirable llevada a cabo por Simón Bolívar en 1813, y tras la cual el Libertador decidió la humanización y dignificación de las tropas. En este día se recuerda especialmente la frase célebre del Libertador Simón Bolívar: "Maldito sea el soldado que vuelve sus armas contra su pueblo" ; cita que refleja su firme postura contra la tiranía y la traición. Otra frase memorable sobre el desempeño militar la dijo en un discurso que pronunció l 2 de enero de 1814 y que se celebró en el Convento de San Francisco de Caracas una Asamblea Popular ante la cual dio cuenta el Libertador de sus acciones como jefe militar y dirigente del Estado: "Compatriotas: yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras; he venido a traeros el imperio de las leyes; he venido con el designio de conservaros vuestros sagrados derechos. No es el despotismo militar el que puede hacer la felicidad de un pueblo, ni el mando que obtengo puede convenir jamás, sino temporariamente a la República. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del Gobierno; es el defensor de su libertad. Sus glorias deben confundirse con las de la República; y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país. He defendido vigorosamente vuestros intereses en el campo del honor, y os protesto los sostendré hasta el último período de mi vida. Vuestra dignidad, vuestras glorias serán siempre caras a mi corazón; mas el peso de la autoridad me agobia. Yo os suplico me eximáis de una carga superior a mis fuerzas. Elegid vuestros representantes, vuestros magistrados, un gobierno justo; y contad con que las armas que han salvado la República protegerán siempre la libertad y la gloria nacional de Venezuela." Hoy la celebración de este día está cruzada en Venezuela por la doble situación que enfrenta el pueblo venezolano junto con sus soldados, que mientras se ve ante la necesidad de responder a las amenazas y ataques de una potencia extranjera contra el país (los EE.UU), por otro lado viene soportando una situación equivalente a una guerra interna, por la destrucción de muchos de sus derechos democráticos, económicos y sociales y especialmente la presión creada por la práctica supresión del salario.

Concluye la Semana Mundial del Espacio 2025 . Del 4 al 10 de octubre. Ver en efemérides de inicios de esa semana: Efemérides del 5 de octubre (Versión de 2025).

Día del Oftalmólogo en Venezuela. Decretado en honor a la creación de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Los profesionales de la rama de la medicina que se ocupa del estudio de la visión y del cuidado de los ojos, así como de la mejora y restauración de la función visual.

Día Mundial de la Salud Mental. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud mental es parte del estado de salud: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Son muchas las personas diagnosticadas con un trastorno mental en el mundo y muchas más las que lo padecen sin haber tenido el diagnóstico e incluso sin tratamiento. Cuidar de la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física, ya que, a menudo, sin mente sana no hay tampoco cuerpo saludable o puede que ni siquiera haya vida, pues no hay que olvidar los estragos de la depresión y el suicidio. El tema de 2023 es: "Salud mental, salud mundial: un derecho universal".

Día Mundial de las Personas sin Hogar ("Sinhogarismo"). El 10 de octubre no es el único día dedicado a esta población, pues hay también fechas en noviembre y en otros meses, dedicadas a tal condición social. La finalidad de esta fecha es sensibilizar y concienciar acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres en cualquier parte del mundo, así como la discriminación que sufren por su condición, denominada "sinhogarismo", por la cual, las personas que carecen de una vivienda para residir, se ven obligadas a vivir a la intemperie o en albergues, debido a la pérdida o ruptura de sus lazos familiares y sociales, que muy frecuentemente puede estar ligada a una afección mental o a una adicción, a la falta de un empleo con ingresos fijos o estables, a los desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo y por no haber tenido la oportunidad de una debida asistencia social pública. Aparte de ellos están los que caen en la situación por el desplazamiento forzoso debido a persecuciones o situaciones de violencia y conflicto, desastres naturales u otras causas. Son cientos de millones las personas que viven en asentamientos informales o campamentos, sin incluir a las personas que viven en las calles, tanto adultos como niños. Se trata de circunstancias especialmente difíciles que reclaman una atención prioritaria. Con este Día Mundial se pretende generar propuestas y respuestas concretas para ayudar a aquellas personas que se han quedado sin hogar por razones diversas. La situación de estas personas se vio agravada considerablemente durante el aún reciente período de la pandemia por COVID-19. Es sumamente dura la vida sin protección ninguna, sin asistencia social ni acceso a los servicios básicos, que pasan el día deambulando y duermen en las calles o en lugares públicos, con exposición a toda clase de peligros.

Día Internacional contra la Pena de Muerte. Iniciativa de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que se despliega desde 2003. El Lema de 2024 es: "La pena de muerte no protege a nadie", dedicado a luchar contra la idea errónea de que la pena de muerte puede hacer que las sociedades sean más seguras, y recuerda que no existen evidencias concluyentes del valor disuasorio de la pena de muerte. En este día se propugna la abolición de la pena de muerte y se debate en torno a ésta y los países que la mantienen formalmente como condena, aunque a menudo es aplicada al margen de la ley, como parte de las prácticas represivas que caracterizan a muchos regímenes políticos, incluyendo a los llamados "democráticos". En los Estados Unidos y en numerosos países africanos y asiáticos todavía se mantiene. En Venezuela no hay pena de muerte ni en la Constitución ni en las leyes, pero sí de facto, ya que se producen con alguna frecuencia ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos policiales y militares, y no se garantiza realmente la vida de los privados de libertad en los centros de reclusión.

En 1731 nació en Niza (actual Francia), Henry Cavendish, físico y químico británico que determinará las equivalencias de ácidos y bases, anticipándose a la química de su tiempo.

En 1770 el Capitán de Navío Felipe González de Aedo, al mando del navío de guerra San Lorenzo, desembarca en la actual isla de Pascua en la que permanece siete días y toma posesión de ella en nombre del Rey de España, don Carlos III, a la que llama San Carlos en su honor. Se levanta acta mediante la cual los jefes aborígenes de la isla "reconocen" la soberanía española que ya dominaba las costas suramericanas del Océano Pacífico.

En 1780, en las Antillas del mar Caribe comienza a soplar sobre las islas el Gran Huracán de 1780, que es recordado por causar entre 22 mil y 27 mil víctimas mortales, al azotar la zona durarante casi una semana.

En 1811, en Uruguay, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental, después de que el gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con Montevideo.

En 1813 en Italia, nace Giuseppe Verdi, el más importante compositor de la ópera italiana del siglo XIX. Autor de obras como "Rigoletto", "La Traviata", "Aída" y "Otelo", un ídolo del Risorgimento intaliano, el movimiento que propugnó y logró la unificación de Italia en 1861 (incluyendo a los llamados Estados Pontificios). Su Requiem, de 1874, está dedicado a Alessandro Manzoni, uno de los intelectuales del Risorgimento. Murió en 1901.

En 1843 el astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón, el satélite más grande del planeta Neptuno.

En 1856 nació Francisco Antonio Risquez, médico venezolano. Fue también maestro, académico, periodista y divulgador científico, legislador y diplomático. Es considerado el forjador de la Higiene del Trabajo. Fue fundador de la Academia Nacional de Medicina y representante de la Cruz Roja Venezolana, Director de la Escuela de Medicina de la UCV. Entre 1935 y 1936 llegó a ser Rector. Hay hospitales en Venezuela que llevan su nombre.

En 1868 se produce la primera insurrección en la lucha de Cuba para independizarse de España. Sucede con el abogado patriota Carlos Manuel de Céspedes, quien libera a sus esclavos y se alza en armas con los cubanos. Vendría la "Guerra de los diez años" que aunque terminó con la derrota de los independentistas en 1878, éstas fueron, sin embargo, las primeras etapas de un proceso largo de revoluciones de liberación nacional en Cuba, con la implicación de Estados Unidos en intentos de arrebatarle a España el control de la isla para sus propios intereses. La independencia definitiva de Cuba respecto a España se lograría en 1902.

En 1911, inicia la Revolución de Xinhai, movimiento que derrocó a la última dinastía imperial de China y estableció la República de China. La revolución republicana en China fue liderada por Sun Yat Sen, fundador del partido nacionalista del Kuomintang.

En 1914 nació Antonio W. Goldbrunner, meteorólogo venezolano de origen alemán (f. 2005). Fundador de los estudios de Meteorología en Venezuela, con una importante obra antes y después de llegar a Venezuela en 1950. Se desempeñó en la Oficina Meteorológica de las Fuerzas Aéreas Venezolanas en Maracay y en el campo docente, tanto en el Instituto Pedagógico de Caracas (actualmente, UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador) como en la UCV (Universidad Central de Venezuela).

En 1917 nació Thelonius Monk, figura de la historia del jazz. Compositor y pianista.

En 1930 nació Harold Pinter, prominente dramaturgo británico. Autor de "La fiesta de cumpleaños" y "Retorno al hogar". Escribió guiones de cine: "El sirviente", "El mensajero" y "La amante del teniente francés", entre otros. Fue activo denunciante de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo. En 2005 recibió el Nobel de Literatura. Murió tres años después.

En 1938 culminó la anexión de cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi. Ocurre después de que Inglaterra y Francia, con el Pacto de Munich, ceden a las presiones de Hitler, determinado a incorporar al Reich la región checa habitada por una minoría alemana (se conoció esta situación como la crisis de los Sudetes). La II Guerra Mundial, sin embargo, reventará más tarde con la invasión de Polonia, en septiembre de 1939. Los Sudetes volvieron a ser checos después de la derrota alemana.

En 1947 comienza una acción represiva contra los indios pilagá en una de las provincias de Argentina (Formosa), en la que la Gendarmería comete delitos de lesa humanidad, con la muerte de unas 27 personas, halladas en una fosa común que se descubrió en 2006.

En 1954, nace la escritora, dramaturga y poeta venezolana Yolanda Pantín, destacada principalmente en la poesía y también en la literatura para niños y en el teatro. Ha recibido el Premio García Lorca, Premio Poetas del Mundo Latino, Premio Casa de las Américas de Poesía Americana, entre otros galardones.

En 1963 murió Édith Piaf. Le decían "El gorrión de París". De figuira menuda, su voz potente y vibrante (en francés) dejó huella en los escenarios y en la discografía de la música popular europea e internacional del siglo XX. Actuó en cine y teatro. Su vida es representada en la película "La vida en rosa", que le mereció un Oscar a Marion Cotillard. Escuchar a Edith Piaf.

En 1970, Fiyi se independiza de Reino Unido. Es un conjunto de islas volcánicas del Pacífico Sur, Fue colonia británica desde 1874.

En 1985 murió el actor, director, guionista y productor de cine Orson Welles (Estados Unidos). Multiplicó su fama a escala mundial cuando lideró el grupo del Teatro Mercury, con el que realizó la histórica transmisión radial de "La guerra de los mundos" en 1938. A los 26 años dirigió su primera película "El ciudadano kane". Posteriormente filmó "La dama de Shanghai", "Mr. Arkadin", "Sed de mal" y "F for". Dirigió clásicos como "El tercer hombre" y "Moby Dick". Con "Ciudadano Kane" recibió el Óscar al mejor guión.

En 2005, muere en Caracas la actriz venezolana Eva Moreno (n. 1936), principalmente una destacada figura en la TV. Se desenvolvió inicialmente como modelo de televisión; luego en la radio como locutora, para después ser animadora y posteriormente proyectarse en el estrellato nacional como actriz de telenovelas junto a destacados actores.

En 2006, China desbloquea el acceso a Wikipedia tras un año de censura. La página de información libre y gratuita ha estado censurada en China en más ocasiones después de 2006, como también el navegador Google. En 2015 el Ministerio de Seguridad Pública bloqueó de nuevo el acceso a Wikipedia. Muchos gobiernos deciden unilateralmente lo que los ciudadanos pueden o no pueden ver en Internet.

En 2009, Turquía y Armenia firman en Zurich (Suiza) un acuerdo histórico para la reapertura de las fronteras comunes tras un siglo de hostilidades que incluyeron matanzas de la población armenia.

En 2009 el cantautor hispano-argentino Luis Aguilé, muere en Madrid a los 73 años. En su dilatada carrera artística grabó cientos de canciones, tanto propias como de otros autores. Una de ellas se refería a Pinocho y otras muy populares fueron "Cuando salí de Cuba", "Juanita Banana", "Ven a mi casa esta Navidad". Se dice que fue uno de los primeros hispanos en cantar rock en español. Escuchar canciones de Luís Aguilé (canciones en español y algunas en catalán).

En 2010 se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín, como países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.

En 2012, tribunales rusos dejan en libertad a una de las integrantes de la polémica y protestataria banda punk ‘Pussy Riot’, pero mantiene la condena por dos años de prisión para otras dos del grupo por atreverse a cantar en el altar de la catedral de Cristo Salvador. En 2012, las integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot fueron condenadas por entrar en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú de la Iglesia Ortodoxa rusa, donde tras hacer la señal de la cruz y una reverencia ante el altar, comenzaron a interpretar la canción "Madre de Dios, ¡Fuera Putin!". Las tres fueron sentenciadas a dos años de prisión bajo la acusación de "socavar el orden social" con su protesta y mostrar una "absoluta falta de respeto" a los creyentes. Posteriormente, en 2014, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, las miembros del grupo estaban interpretando una nueva canción cuando fueron atacadas por cosacos que estaban asistiendo a la policía durante los Juegos Olímpicos. Fueron forzadas, empujadas, azotadas y rociadas con gas pimienta al rostro, pero por ello no hubo ningún procedimiento penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por estas agresiones y consideró que el Estado es responsable del uso de la fuerza por los cosacos, que no estaba justificado.

En 2018, en Estados Unidos, el huracán Michael impacta sobre La Florida con fuerza de categoría 4 y dejó un total de 57 muertos, además de daños estimados $25 mil millones.

En 2019, la polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke son los ganadores del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019, respectivamente. Tokarczuk nació el 29 de enero de 1962; es escritora y ensayista, autora de adaptaciones teatrales y de libros de poesías, de novelas y de colecciones de relatos. Estudió Psicología. El jurado calificador le otorgó la distinción del año 2018 por "su imaginación narrativa, que con pasión enciclopédica representa el cruce de los límites como forma de vida". La obra del otro autor, Peter Handke se compone de novelas, poesía, ensayo y teatro. Le fue dado el galardón de 2019 "por su trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana". En ese año 2019 se otorgó también el premio 2018, por la cancelación de su entrega el año anterior.

En 2020, el presidente Maduro recibe en Miraflores la llamada Ley Antibloqueo aprobada por la "Asamblea Constituyente", aunque sectores críticos de izquierda la califican como realmente contraria a ese propósito y de ser lesiva la soberanía nacional y a los derechos laborales, en favor del capital privado transnacional y de la opacidad encubridora de la corrupción. Ver: (VIDEO) Presidente Maduro recibió en Miraflores la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Constituyente (aporrea.org) Descargue aquí la Ley Antibloqueo (PDF)

En 2022, Venezuela guardaba tres días de duelo nacional, decretado por el gobierno, que declaró "zona de tragedia" en Las Tejerías luego de derrumbes en medio de una vaguada, que causaron 25 fallecidos y más de 50 desaparecidos en el estado Aragua. Ver: Tragedia en Las Tejerías... (aporrea.org)