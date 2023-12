Efemérides del 9 de diciembre: Día Contra la Corrupción, y de las Víctimas de Genocidio

Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. Atroces crímenes se cometen en distintas situaciones históricas, en el marco de guerras o de situaciones sociopolíticas convulsas en los países, o con el abuso del poder del Estado, la represión y las actuaciones de grupos armados. En estos momentos estamos presenciando las masacres genocidas continuadas que ejecuta Israel contra la población civil palestina sin que se salven niños, mujeres embarazadas, ancianos, personal médico ni ciudadanos comunes. En todo el mundo no cesan las movilizaciones que exigen detener la matanza que lleva a cabo el estado sionista. Levantar defensas contra la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, masacres y actos de genocidio es muy importante y, para ello se debe conservar viva la memoria y la conciencia de estos hechos, así como la organización y empoderamiento de la sociedad civil para alejar estas amenazas y para impedir la impunidad. En septiembre de 2015, la ONU decidió convertir el 9 de diciembre en el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, en recuerdo de la Convención, firmada en 1948, siendo en el año 2021 el 73º Aniversario de tal acuerdo internacional. Pero la propia ONU y gobiernos que pregonan los Derechos Humanos, hoy se muestran impotentes frente a Israel. El genocidio es uno de los peores crímenes contra la humanidad, que se comete para tratar de exterminar a un grupo o sector amplio de personas, pertenecientes a una étnia o "raza", a un grupo religioso o a un grupo nacional nacionalidad) objeto de discriminación o exclusión, o que protagoniza algún tipo de lucha. Se define que hay genocidio cuando, además de esta circunstancia, se dan alguno de estos actos: Matanza o asesinato de los miembros del grupo. Lesiones graves a la integridad física o mental del grupo. Sometimiento a unas condiciones que lleven al grupo a su destrucción física. Día Internacional contra la Corrupción. Establecido en 2003 por la ONU para sensibilizar al respecto y eliminar o en los países los actos de corrupción por cargos de poder para enriquecerse a costa de los demás y de los recursos públicos. Según la ONU, cada año billones de dólares son utilizados para sobornos y robados mediante la corrupción. Las mayores cifras se le atribuyen a "países en desarrollo", pero poco se menciona a los "países desarrollados" y a las transnacionales que pagan "favores", se involucran con la deuda corrupta o consiguen saltarse trabas legales para sus negocios. El dinero que se pierde puede ser hasta diez veces mayor al dinero que se dedica a la calidad de vida ciudadana. Empezando, por supuesto, por los gobiernos e instituciones, todos tenemos derechos y responsabilidades en cuanto combatir la corrupción, pero eso requiere de fuertes movimientos sociales capaces de ejercer la denuncia, investigar, impulsar auditorías ciudadanas y hacer presión, reisistiendo al autoritarismo, la represión o las represalias mafiosas. Los corruptos suelen encontrarse en el seno de los poderes políticos y económicos del Estado y entre los poseedores de capital, mientras que las víctimas somos los pueblos, los trabajadores,la ciudadanía. Han pasado dos décadas de la Convención de la ONU contra la Corrupción, el Lema de 2022 fue: "uniendo al mundo contra la corrupción", y comentábamos que a menudo se unen los bandidos en complicidad y en algunas cuestiones los estados y organismos parecen mirar hacia otro lado, como con los "paraísos fiscales". Decir: "¡No a la corrupción!", tiene que traducirse en capacidad de organización, movilización, unidad en la lucha, ejercicio democrático, leyes anticorrupción y reglas de transparencia, contraloría social y auditorías ciudadanas. El tema de la corrupción no suele pasar de ocasionales acciones contra algún "chivo expiatorio" o alguien a quien necesiten culpar los demás corruptos para aliviar la presión o sacar ventaja en sus disputas. En Venezuela, se intentó saldar cuentas con la corrupción que imperó durante la IV República y esa fue parte de la promesa de la Revolución Bolivariana, pero la corrupción se volvió a instalar cobrando cada vez más fuerza y llegando a niveles aún más escandalosos. Se estima que en todo este período el desfalco y fuga delictiva de capitales, incluida la sustracción de un faltante a la industria petrolera (PDVSA) se han alcanzado cientos de miles de millones de dólares, que daban para impulsar notablemente el desarrollo nacional y el nivel de vida de la gente. Algunos enlaces a textos relacionados en Aporrea: www.aporrea.org/contraloria/n283116.html - www.aporrea.org/contraloria/a208509.html - www.aporrea.org/contraloria/n271555.html - www.aporrea.org/trabajadores/a218690.html - www.aporrea.org/ddhh/a214280.html "El bloqueo del corazón y de la mente, la indolencia, la incapacidad, la corrupción, la ineficiencia es peor que el bloqueo gringo así lo digo hoy, 1 de diciembre del año 2021″; expresó Nicolás Maduro en un acto de juramentación de una gobernadora y en referencia a las sanciones de EEUU. Agregó: "...hay que aprender y sentir aquel latigazo del pueblo para rectificar, sacarse de encima vicios, burocracia, corruptela y empezar el camino de nuevo en la senda de Chávez". Ver la noticia: (VIDEO) Maduro admite que la corrupción y la ineficiencia en filas del chavismo "es peor que el bloqueo gringo" www.aporrea.org/contraloria/n369748.html Pero, Venezuela sigue encabezando estadísticas de corrupción en América Latina (y está entre los primeros países más corruptos del mundo) a pesar de los discursos tanto del gobierno oficial como de la oposición (casos de corrupción de Guaidó). La corrupción se ha llevado en nuestro país los recursos que hubiesen podido permitir el pago de salarios al valor de la canasta básica por varios años y concluir obras importantes que fueron paralizadas por los desfalcos. Ver ponencia de Gonzalo Gómez: https://www.aporrea.org/ideologia/a326409.html Día Mundial de la Informática. En la actividad humana del mundo de hoy cada vez tiene mayor presencia la informática y cada vez más procesos productivos y actividades claves de las sociedades y los estados están informatizadas. Además de resaltar y ser conscientes de la importancia de esto, está la necesidad de contribuir a que nos mantengamos actualizados, pero también a manejar los riesgos y amenazas que pueda representar en algunos sentidos, incluido el ético y la preservación de las relaciones vivas directas entre los seres humanos. La justificación del día expone que se hace un reconocimiento a una herramienta tecnológica de las más valiosas que se han creado, que está transformando la vida y la cultura contemporánea con sus maravillosas aplicaciones, a partir de los grandes avances en el acopio, procesamiento y transmisión de datos e información, así como de instrucciones operativas para el funcionamiento de distintos sistemas, manteniendo a las personas conectadas alrededor del mundo y al instante, sin importar las distancias. También surgen dilemas y nuevos problemas a partir de su utilización, como las adicciones y la dependencia de los equipos informáticos, incluso por encima de las relaciones humanas más personales y directas. El término Informática proviene del alemán "informatik", creado por el ingeniero eléctrico Karl Steinbuch en el año 1959. Es la contracción de las palabras information y automatic. La informática es definida como una rama de la ciencia que abarca el estudio y la aplicación de técnicas y procesos, para el almacenamiento y procesamiento de la información y datos en formato digital. Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Una fecha decretada con la finalidad de "alcanzar una sociedad más libre y democrática, donde no se vulneren los derechos de expresión, de pensamiento y de conciencia a nivel mundial". El laicismo es un principio o corriente ideológica a través de la cual se busca que exista un mayor entendimiento, concordia y mayor convivencia entre los seres humanos, sobre la base del respeto a las creencias. Implica que el Estado no dependa de una influencia religiosa o eclesiástica particular, como sucede en los llamados "estados teocráticos" o en los que se reparte el poder según los grupos religiosos, con represión o persecución de quienes no comparte la creencia o fe oficialmente establecida. Hoy tenemos, por ejemplo, la situación impuesta en Afganistán por el Talibán, por ejemplo. En otros tiempos se conocieron expresiones de intolerancia religiosa extrema ejecutadas desde el poder del Estado, como la terrible Inquisición o las "quemas de brujas" y de "herejes". Nace San Martín de Porres O.P. (1579). Era un fraile peruano. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el santo de la escoba por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Muere Anton van Dyck (1641). Fue un pintor y grabador flamenco, especialmente dedicado a la elaboración de retratos, temas bíblicos y mitológicos. Nace María de la Concepción Palacios y Blanco (1758). Fue una caraqueña que perteneció a la clase mantuana de Venezuela. A lo 15 años de edad contrajo matrimonio con Juan Vicente de Bolívar y Ponte. Fueron los padres del Libertador, Simón Bolívar. Batalla de Ayacucho (1824), en Perú. Ayacucho significa "rincón de los muertos" en lengua quechua. Fue la batalla que puso fin a la dominación española en Perú y gran parte de América, cuando 5.000 soldados patriotas americanos vencen a los 9.000 realistas del virrey La Serna. La Batalla de Ayacucho, se libró entre las tropas del Libertador Simón Bolívar, al mando del venezolano Mariscal Antonio José de Sucre y las fuerzas colonialistas, dio la independencia a Perú y a Bolivia, y selló la independencia definitiva de las naciones de América del Sur hace casi 200 años (198). Nace Eduardo López Bustamante (1881). Fue uno de los intelectuales más destacados de Venezuela, durante la primera mitad del siglo veinte y una figura ilustre de la jurisprudencia venezolana. Era periodista, abogado y poeta, y se distinguió por ser un férreo defensor de los derechos humanos y de la libertad, durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Nace Grace Murray Hopper (1906). Fue una científica de la computación y militar estadounidense. Fue la precursora del lenguaje de programación COBOL. En 1916 nace Kirk Douglas. Una de las glorias del cine clásico de Hollywood (de origen croata-estadounidense), que vivió hasta los 103 años y participó en películas como Cautivos del Mal, Lujuria por Vivir, Espartaco, Los Vikingos, Siete Días de Mayo y 20 Mil Leguas de Viaje Submarino, entre otras. Nominado tres veces al Oscar, recibió una estatuilla por su trayectoria en 1996. Su hijo Michael Douglas también se convirtió en un actor muy destacado del cine en años más recientes. Se funda en Venezuela la ciudad de Puerto Ayacucho (1924). El ingeniero-geólogo Santiago Aguerreverre, fundó Puerto Ayacucho, capital de Amazonas y localizada en el estado más grande. Coincide con el día y mes, pero en otro año, de la batalla de Ayacucho, que se libró por la independencia de las naciones suramericanas. Se inaugura en Caracas, Venezuela el Parque Los Caobos (1924). Es uno de los parques más antiguos de Caracas. En 1948 nace en Managua la escritora Gioconda Belli. Militó en el sandinismo contra la dictadura de Somoza. Entre otras obras publicó Línea de fuego, El pez rojo que nada en el pecho, Apogeo, El país de las mujeres, El intenso calor de la Luna y Las fiebres de la memoria. Carlos Andrés Pérez del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1973), para el periodo 1974 a 1979. Llevará adelante grandes reformas con los ingresos extraordinarios obtenidos del aumento del precio del petróleo por la guerra del Yom-Kippur. Volverá a ser elegido en las elecciones de 1988, y para ese mandato tendrá que hacer frente a una grave crisis financiera que provocará el rechazo a su política de ajuste. Será destituido por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 1993 por malversación de fondos públicos. Los restos mortales de la pianista , cantante y compositora venezolana, Teresa Carreño, son incorporados al Panteón Nacional venezolano (1977). Sus cenizas fueron llevadas a Venezuela en 1938, ya que falleció fuera del país y desde el 9 de diciembre de 1977 reposan en el Panteón Nacional. En su honor, el principal complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre (Teatro Teresa Carreño). Fue una pianista, cantante y compositora venezolana. Nació en Caracas el 22 de diciembre de 1853 y falleció en Nueva York el 12 de junio de 1917. Su carrera adquiere más valor si se considera que era muy poco usual abrirse paso una mujer en estas actividades a las que se dedicó entre finales del siglo XIX y principios del XX. En 1983, la ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales de la Humanidad por la UNESCO. En 1985 la Cámara Federal de Argentina condena a generales de la dictadura de los años 70-80. Se dicta sentencia en el histórico Juicio a las Juntas (militares). Condena a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, al tiempo que impone 17 años de cárcel para Roberto Viola, ocho para Armando Lambruschini y cuatro para Orlando Agosti. Los jueces absuelven a Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo y Omar Graffigna. Se optó por condenar en base a los crímenes comprobados a cada Junta Militar y no por arma, lo cual permitió la condena leve de Agosti y las demás absoluciones. El punto 30 ordena juzgar hacia abajo a los oficiales que ejecutaron la represión clandestina y abre el debate sobre el cumplimiento de las órdenes (la llamada "obediencia debida" como excusa para eludir responsabilidades en crímenes de lesa humanidad). En 1987, sucede el primer día de enfrentamientos que estallan tras la muerte de cuatro palestinos de Gaza, atropellados por un camión israelí. Con ello estallaba la primera Intifada (en árabe: «sacudida», «agitación») llamada también "revuelta de las piedras" por su uso en la defensa de los jóvenes palestinos en contra del ejército israelí. Este movimiento popular que se extendió por toda Palestina en contra de las fuerzas israelíes se convirtió en una protesta general contra la opresión y las muy precarias condiciones sociales en que vivían los palestinos sometidos por el Estado sionista, la violación constante de sus derechos, el despojo de territorios y viviendas y la represión sistemática por las fuerzas de ocupación, reivindicando además el respeto hacia la nación Palestina. En 1990, en Polonia, el fundador del sindicato independiente Solidaridad y líder de protestas de 1980, Lech Walesa, ganador del Nobel de la Paz en 1983, es elegido presidente de la República con el 74,2% de los votos en las primeras elecciones libres y directas del país. En 2005 se crea el Parlamento de Mercosur y el Acta Fundacional del Banco del Sur. El Parlasur se establece como órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los pueblos de los países que eran entonces miembros del Mercosur: Argentina, Brasil,Venezuela Paraguay, Uruguay. Este organismo parece tener muy poca vitalidad. En 2007, los países Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acto fundacional del Banco del Sur. Esta iniciativa apuntaba a dar financiación al desarrollo regional. El acta de creación de la nueva entidad, fijaba su sede central en Caracas, y fue rubricada por los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner; Bolivia, Evo Morales; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Ecuador, Rafael Correa; Paraguay, Nicanor Duarte, y Venezuela, Hugo Chávez. El Banco del Sur no llegó a cristalizar como proyecto y los países de América Latina siguen estando en manos del FMI y del Banco Mundial, sometidos al sistema de dominación de la deuda, caracterizada en gran medida por la ilegitimidad y la corrupción. En 2012, en México, ocurre un accidente de aviación, en el que fallece la cantante estadounidense (californiana) Jenni Rivera, de origen familiar mexicano. Debutó en películas. Dio aportes a causas sociales y femeninas como contra la violencia doméstica. Escuchar a Jenni Rivera en español. En 2017 Irak anuncia el fin de la guerra contra el Estado Islámico (EI) tras el control total de la frontera con Siria, último reducto de este grupo terrorista. Se juega en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, la final de la Copa Libertadores 2018, siendo la primera vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputa fuera del continente americano (2018). El ganador fue River Plate 3 goles a 1. Global River Plate 5 - Boca Juniors 3. Campeón River Plate. En el año 2020 el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, se ve obligado a pagar a Hacienda 678.000 euros por una deuda tributaria. Lo hizo tras serle abiertas tres investigaciones, sobre uso de tarjetas opacas, posesión de cuenta en Suiza y posible cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca, además del presunto ocultamiento de sus beneficios con la consecuente evasión de impuestos. Por este y otros casos fue forzado a abdicar a la corona de la monarquía española. En 2021, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa de prohibir las corridas de toros en la capital. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n369915.htm l En 2021 y para ser aplicado en 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lanzan un plan regional para apoyar a los migrantes venezolanos en América Latina, que cuyas crecientes necesidades requieren de 1.790 millones de dólares. Ver: https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n369928.html