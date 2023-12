Efemérides del 1 de diciembre: Día Contra el SIDA y Día Internacional de los Presos por la Paz

Día Panamericano de la Farmacia. También se le denomina Día Panamericano del Bioquímico o del Químico Farmacéutico. Se celebra en conmemoración del Primer Congreso Panamericano de Farmacia, realizado en La Habana, Cuba en 1948, y es un homenaje a todos los farmacéuticos. En esa oportunidad se proyectaron los fundamentos y principios que guían la labor del farmacéutico en su rol, muy importante en el sistema de salud. La finalidad es concientizar y reflexionar sobre la importancia médica de los laboratorios y homenajear a los farmacéuticos de las Américas, se decretó el 1º de diciembre como el Día Panamericano de la Farmacia. Claro que, como siempre hay un debate en torno a los laboratorios y las patentes farmacéuticas, la distinción entre los fines de empresas comerciales, los sistemas públicos de salud y la fabricación de productos médicos en función del interés general de la humanidad. Es una discusión que está vigente ahora frente a la necesidad de producir sin limitaciones vacunas baratas, seguras y accesibles para vacunar a la población mundial contra la pandemia de Covid-19. Día Internacional de la Acción contra el Sida. Se trata de una fecha dedicada a dar a conocer los avances contra la pandemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), causada por la extensión de la infección de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). En este día internacional se promueve y procura la solidaridad mundial y la lucha compartida contra este mal, entre los enfermos, sus familiares y amigos, las organizaciones sociales y del área de la salud, los estados y los organismos internacionales. Se conmemoró por primera vez el 1º de diciembre de 1988. En este día, se realizan actividades para la concienciación respecto al SIDA, su adquisición, propagación y maneras de combatirlo, los tratamientos, las propuestas para brindar la atención y apoyo a la población afectada, el tema de la discriminación hacia quienes lo padecen o hacia sectores o grupos sociales que presentan mayor riesgo o vulnerabilidad, Muchas personas salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el SIDA o se movilizan para recaudar fondos para la investigación y para la asistencia o ayuda a las personas con SIDA. Para fecha de campaña de este Día Internacional, en 1988, se calcula que el virus ya había matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Es una fecha para el recuerdo de las personas que han fallecido por esa causa y para celebrar los logros conseguidos en este combate. En 2011 ONUSIDA (organismo de la ONU) decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de Día Internacional de la Acción contra el Sida o Día Mundial del SIDA. Para muchos otros sigue siendo una "lucha", porque la experiencia ha enseñado la importancia de la movilización y la exigencia social, además de todos los otros esfuerzos necesarios. Día Mundial sobre el Uso del Cinturón de Seguridad. En el año 1989, la OMS decreta el Día Mundial del uso del Cinturón de Seguridad. Se celebra para resaltar la importancia de su uso, ya que, según los datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud, todos los años en el mundo más de un millón de personas mueren a causa de accidentes de tránsito, y que muchas de estas muertes podrían haberse evitado, si las víctimas se hubieran colocado el cinturón de seguridad. Quien no lo utiliza tiene un 50% más de probabilidad de morir en un accidente. A pesar de que en muchos países es obligatorio, todavía hay quienes se saltan la ley y el consejo de la prudencia. Así que, si no sueles usar el cinturón de seguridad (tanto si eres chofer-choferesa o si eres pasajero), comienza a hacerlo a partir de este día y promueve su utilización, con lo que contribuirás a salvar tu vida y otras vidas. Día del Sufragio Universal, en España. El 15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia a escala internacional, pero el 1º de diciembre es propuesto y se discute en España como fecha de celebración del Sufragio Universal por haber sido el día en que las mujeres españolas, un 1ro de diciembre de 1931 lograron, mediante la ratificación del artículo 36 de la Constitución que reconocía el sufragio universal en España, el derecho de voto para las mujeres, por primera vez, durante la II República. Día Internacional de los Presos por la Paz, es una fecha que reconoce el valor de los objetores de conciencia que se encuentran presos debido a su resistencia a la guerra, porque se niegan a que los estados, gobiernos y ejércitos de sus países les obliguen a participar en guerras y a quienes se oponen a matar o exponer su vida en guerras injustas al servicio de intereses contrarios a los principios humanitarios, a los derechos humanos o a la libertad de los pueblos. Se trata de apoyar a objetores de conciencia, y a personas que han sido encarceladas por realizar acciones contra la guerra y a favor de la paz. Fue declarado por la Internacional de Resistentes a la Guerra, una red mundial formada por grupos pacifistas y antimilitaristas de todo el mundo. Hemos visto a menudo como los gobiernos de las clases dominantes y de las grandes potencias envían a morir a su servicio, pero en nombre de la "libertad", la "patria", la "democracia" o "contra el terrorismo" a personas que fundamentalmente pertenecen a las clases menos favorecidas y a las que no les preguntan su manera de pensar ni su sentir respecto a esa decisión. Por ejemplo, Estados Unidos enviaron a muchos ciudadanos norteamericanos y a bastantes negros y latinos a combatir por intereses que no son otros que los del Imperio, en Irak, en Afganistán… como lo hicieron en Vietnam o en tantas invasiones que ejecutaron contra pueblos soberanos que no se les sometieron. Así como hay pacifistas que objetan esto, hay gente que exige su derecho a unirse o no voluntariamente a una acción armada y a distinguir entre las acciones bélicas ofensivas o defensivas. Es un tema que merece ser debatido. En un día como este se publica un listado (mundial o por países) de prisioneros por la paz, a los que se les puede escribir y dar apoyo, animarles y compartir lo que uno esté haciendo en su entorno, en favor de la paz en el mundo o en contra de servir de "carne de cañón" para guerras inventadas por otros y a beneficio de minorías poderosas. Día del Ama de Casa (en Argentina). La fecha que se dispuso en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de Casa; asociación para la defensa de las mujeres trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares. Muchas mujeres además de atender el trabajo del hogar, también se desempeñan en una doble jornada, trabajando como asalariadas. El trabajo atender el hogar y cuidar de sus familias brinda una contribución vital para la sociedad, para la crianza de los hijos, para el funcionamiento de un país, pero es un trabajo que no es reconocido ni recompensado como corresponde, ni se hacen los esfuerzos necesarios para aligerar tal dedicación mediante políticas de apoyo que faciliten las tareas domésticas de los hogares y que favorezcan a una cultura de labores compartidas. Debería ser un Día Internacional. Se desarrolla la COP28, de 2023, en Qatar, que da continuidad a las reuniones anuales de los gobiernos y organismos que a escala mundial examinan la crísis climática del calentamiento global, evalúan y adoptan medidas. Estas reuniones suelen realizarse en el mes de noviembre de cada año. Nace Gustavo Flaubert (1821), escritor francés, buscador de "la palabra exacta" en sus trabajos, padre del análisis psicológico y autor de "Madame Bombary" y "La educación sentimental", entre otras grandes obras. Muere Alejandro Próspero Reverend (1881). Fue un médico francés. Médico de cabecera de Simón Bolívar. Nancy Astor, de origen norteamericano se convierte en la primera mujer en tomar posesión de un escaño en el Parlamento británico, House of Commons, aunque no la primera en ser elegida (1919). Ocupó el asiento de los Unionistas en poder de su marido, Waldorf Astor que lo deja para ocupar un escaño heredado en la Cámara de Londres, House of Lords. Conseguirá ser reelegida y permanecerá un cuarto de siglo como diputada. Luchará por el voto femenino y elevará la edad para comprar bebidas alcohólicas. Se funda la Federación Venezolana de Fútbol FVF (1925). En 1943, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, concluye la Conferencia de Teherán, en la que participaron Churchill (Gran Bretaña), Roosevelt (EE.UU.) y Stalin (URSS), dando lugar a un acuerdo histórico para poner término a la guerra con la derrota del nazismo. Allí, pese a sus otras diferencias irreconciliables, los aliados capitalistas de Occidente coincidieron con la burocracia soviética para sentar las bases de la llamada Operación Overlord, la invasión de la Europa ocupada por la Alemania de Hitler, que sería decisiva en la derrota del nazismo. Costa Rica abolió su Ejército (1948). La abolición del ejército de Costa Rica se refiere a la supresión de todas las fuerzas armadas, tras darse por finalizada la Guerra civil. En 1952 en Estados Unidos, se anuncia la realización exitosa de la que se consideró como la primera cirugía de reasignación de sexo a una persona transgénero: Christine Jorgensen. El caso de Christine Jorgensen, fue presentado como la primera cirugía de reasignación de sexo (aunque ya había otro antecedente con la artista danesa Lili Elbe, que databa de 1930). Fue un hito para la defensa del derecho a cambiar de sexo y para las personas transgénero. Rosa Parks inicia un boicot a los autobuses en Alabama (EE.UU), cuando se niega a renunciar a su asiento de un autobús para dejar espacio preferencial a un pasajero blanco. Dirigido por Martin Luther King, Jr., el boicot duró más de un año y resultó en el fin de la segregación en los autobuses. Esto a menudo se considera como el evento que inició el Movimiento de Derechos Civiles en todo el país (1955). Por esta acción fue arrestada y enjuiciada por la legislación segregacionista que regía en ese entonces. En 1955, en Colombia, las mujeres consiguen ejercer por primera vez el derecho al voto con la reforma constitucional de 1954. En 1959 se firma el Tratado Antártico en Estados Unidos, para actualizar las relaciones internacionales con respecto al territorio la Antártida (Polo Sur). Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Raúl Leoni del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1963). Rafael Caldera del partido COPEI es elegido Presidente de Venezuela (1968). En 1971, se descubre el último espécimen de una especie de tortuga gigante (Chelonoidis Abingdonii), en las islas Galápagos (Ecuador). Morirá en el año 2012, quedando extinta su especie. En 1977 en Venezuela se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven), corporación del Estado venezolano encargada de producir y comercializar productos petroquímicos. Se enciende por primera vez la Nueva Cruz del Ávila (monte), en Caracas; hoy llamado con su nombre original indígena Wuaraira Repano (1982). Referéndum en Ucrania apoya la Declaración de la Independencia en 1991 respecto a la Unión Soviética. El pueblo de Ucrania expresó mayoritariamente su apoyo al Acta de Declaración de Independencia, con más del 90% de los votos a favor. El centro histórico de Cuenca, Ecuador es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1999). En 2001 wel ministro de Economía de Argentina Domingo Cavallo anuncia el inicio del "Corralito", o restricción de la libre disposición de dinero en efectivo en país. El Carnaval de El Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2016). En 2009, entra en vigor el Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En 2018, un Tribunal Militar (en Venezuela) dicta privativa de libertad contra el sindicalista Rubén González y ordena su reclusión en cárcel de La Pica. Otros nueve trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco también fueron detenidos cuando se llevaron a Gonzalez efectivos militares. La detención de luchadores laborales con acusaciones de "terrorismo" o de "rebelión militar" es la reinstauración de una práctica de la vieja Cuarta República que retornó a Venezuela haciéndose común en los más recientes años, cuando había sido abandonada durante la revolución bolivariana. Luego de campañas de movimientos solidarios y de negociaciones políticas Rubén González fue liberado el 1ro de septiembre de 2020, mediante indulto presidencial de Nicolás Maduro. Ya había estado un tiempo detenido en 2011 y dejado en libertad. Los motivos: sus protestas sindicales y sus declaraciones públicas. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n335101.html En 2018, el expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush, murió en la ciudad de Houston, Texas, a los 94 años. Ver:https://www.aporrea.org/internacionales/n335088.html En 2018: en México, Andrés Manuel López Obrador, con una declarada orientación de izquierda moderada, asume el cargo de presidente, convirtiéndose así en el 65° presidente de México. El PRI, que fue por mucho tiempo hegemónico, pierde la presidencia por tercera vez en su historia. En 2020, China insta a Estados Unidos a dejar de presionar a las compañías chinas y venezolanas y levantar todas las sanciones unilaterales impuestas a compañías chinas por cooperar con el país sudamericano, según declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n360945.html En 2021, el presidente del comité organizador del Mundial de Qatar 2022, Nasser Al-Khater advierte las líneas que no deben ser cruzadas por los homosexuales que asistan al mundial de fútbol de 2022. Afirmó en una entrevista concedida a un medio televisivo de alcance internacional, que los fanáticos homosexuales serán "bienvenidos" y no deben sentirse "amenazados", pero les advierte que las muestras públicas de afecto son «cruzar una línea» para la cultura del país. Esta posición fue muy criticada a escala internacional. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n369728.html